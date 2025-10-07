Au menu de ce mardi 7 octobre: Le Conseil communal d'Yverdon divisé, les propriétaires des résidences secondaires haussent le ton, la disparité de l'espace habitable, le Jura et son fort taux de chômage et enfin, la limitation de la vitesse sur les routes suisses.

1/2 Pierre Dessemontet, syndic d'Yverdon-les-Bains, ne se représentera pas aux élections communales de juin 2026. Photo: Keystone

Que nous réserve l'actualité suisse de ce mardi 7 octobre? Pour le découvrir, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des news suisses à ne pas manquer en ce début de semaine. C'est parti!

1 Coup de théâtre au Conseil communal d'Yverdon

Jeudi soir, la séance du Conseil communal de la 2e ville vaudoise a été écourtée faute de quorum, relate «24 heures». Des élus de droite avaient préalablement quitté la salle par vagues, accusant la gauche de «déni de démocratie». Les élus se sont d'abord écharpés au sujet du taux d’imposition. Alors que la Municipalité voulait le maintenir à 75%, la droite entendait l'abaisser à 74%. En l'absence de certains élus de gauche, cet amendement a passé la rampe sous l’effet d’une majorité de droite inédite au Conseil communal. Stéphane Balet (PS-POP) a alors demandé le renvoi de ce débat à la prochaine séance. Finalement accepté, ce report a déplu aux élus de droite. Trois d’entre eux ont quitté la salle. Puis les désaccords ont porté sur le sempiternel dossier du stationnement à la gare. Des élus de droite ont profité d'une courte pause pour s'éclipser à leur tour. Enfin, alors que des élus de gauche ont appelé la Municipalité à faire pression sur la Confédération dans le dossier Gaza, l'UDC Roland Villard a quitté la salle, estimant que le Conseil communal n'était pas le lieu pour faire de la politique internationale. La séance s’est alors terminée, faute de quorum.

2 La valeur locative relance la bataille des résidences secondaires

Après la suppression de l'impôt sur la valeur locative, les propriétaires de résidences secondaires ont annoncé, à CH Media, leur opposition à une nouvelle taxe sur les immeubles. «Pour nous, une ligne rouge serait franchie si les propriétaires de résidences secondaires devaient être mis à contribution pour la perte de la valeur locative sur les biens principaux», a déclaré Heinrich Summermatter, président d’Alliance résidences secondaires Suisse. Il s’est montré néanmoins ouvert au dialogue. Pour la Fédération valaisanne des résidences secondaires, il est clair qu’elle s’opposera à l’introduction d’une taxe sur les immeubles pour les résidences secondaires, selon son président, Nicolas Leuba.

3 Les Genevois vivent plus à l'étroit

Les habitants des cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et de Thurgovie ont utilisé en 2024 en moyenne 52,2 m2 de surface habitable par personne, soit le plus grand espace de vie du pays. A l’inverse, les Genevois disposaient du moins d’espace, avec 37,5 m2 par personne, d’après les chiffres de l’Office fédéral de la statistique cités par Blick. Les personnes vivant seules en Thurgovie occupaient ainsi en moyenne 93,4 m2, devant celles d’Appenzell et de Glaris. Les données montrent également que les personnes vivant seules ont, en moyenne, besoin de deux fois plus de surface qu’une famille de quatre personnes.

4 Le Jura tremble pour ses emplois

En septembre, le taux de chômage a légèrement reculé dans le canton du Jura à 5%. Le plus jeune canton de Suisse reste cependant celui qui a le plus haut taux de chômage du pays. Derrière cette apparente stabilité, la situation se tend pourtant: 114 entreprises jurassiennes ont eu recours au chômage partiel, soit 19 de plus qu’en août, représentant près de 4000 emplois, soit 10% de la population active, rapporte le «Quotidien Jurassien». Les droits de douane américains de 39%, voire de 50% sur l’acier et l’aluminium, fragilisent les PME exportatrices. Le franc fort compliquant encore la situation. Le gouvernement jurassien redoute des licenciements massifs si la conjoncture ne s’améliore pas. Les exportations directes vers les Etats-Unis pèsent 18% du chiffre d’affaires extérieur du canton, sans compter les flux indirects liés à l’horlogerie.

5 Les routes suisses freinées à 80km/h

Aux heures de pointe, la vitesse sera probablement limitée à 80 km/h sur 1100 des quelque 2255 kilomètres d’autoroutes de Suisse dans les prochaines années, estime Blick. Aujourd’hui, la vitesse est déjà réduite aux heures de pointe sur environ 500 kilomètres d’autoroute. L’Office fédéral des routes (OFROU) explique au quotidien que 80 km/h correspond à la capacité maximale d’une autoroute. Les vitesses des véhicules s’adaptent, il y a moins de changements de voie et de freinages, ce qui rend le flux de circulation plus stable.