Publié: il y a 7 minutes

Deux municipaux socialistes d'Yverdon-les-Bains se représentent. Une primaire déterminera le successeur du syndic démissionnaire, avec six candidats au total pour trois places sur la liste du PS.

Julien Wicki et Brenda Tuosto en mars dernier. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Brenda Tuosto et Julien Wicki souhaitent rempiler à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (VD). Les deux socialistes ont déposé leur candidature auprès de leur parti. Pour remplacer le troisième socialiste de la Municipalité, le syndic démissionnaire Pierre Dessemontet, une primaire sera organisée, annonce lundi le PS yverdonnois dans un communiqué.

Outre le duo Tuosto-Wicki, quatre autres membres du parti souhaitent se présenter. L'Assemblée générale du parti se réunira le 30 septembre pour choisir trois noms parmi les six candidatures. Julien Wicki a rejoint la Municipalité en mai dernier, à la suite d'une élection complémentaire organisée après le décès de Jean-Claude Ruchet. De son côté, Brenda Tuosto a intégré l'exécutif yverdonnois en 2021.

Elue également au Conseil national en 2023, elle souhaite conserver les deux mandats, pour le moment du moins. «Aujourd'hui, la question de faire un choix entre ces deux mandats ne se pose pas», indique-t-elle lundi dans une interview accordée à «24 heures». Si elle estime que la conciliation est «jouable», cela pourrait changer à l'avenir, sachant qu'elle va bientôt devenir maman. «Avec le futur et heureux événement qui m'attend, cela apportera son lot d'inconnues. Donc, à terme, le choix se fera», relève-t-elle.