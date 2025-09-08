DE
FR

Municipalité d'Yverdon-les-Bains
Brenda Tuosto et Julien Wicki veulent rempiler

Deux municipaux socialistes d'Yverdon-les-Bains se représentent. Une primaire déterminera le successeur du syndic démissionnaire, avec six candidats au total pour trois places sur la liste du PS.
Publié: il y a 7 minutes
Partager
Écouter
Julien Wicki et Brenda Tuosto en mars dernier.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Brenda Tuosto et Julien Wicki souhaitent rempiler à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (VD). Les deux socialistes ont déposé leur candidature auprès de leur parti. Pour remplacer le troisième socialiste de la Municipalité, le syndic démissionnaire Pierre Dessemontet, une primaire sera organisée, annonce lundi le PS yverdonnois dans un communiqué.

A lire aussi
Avec ses municipales, Yverdon cristallise la polarisation du monde
Duel Wicki-Ramchurn
Avec ses municipales, Yverdon cristallise la polarisation du monde
Une vidéo diffamatoire en «deepfake» prend pour cible le syndic d'Yverdon
Election à la Municipalité
Une vidéo diffamatoire en «deepfake» prend pour cible le syndic d'Yverdon

Outre le duo Tuosto-Wicki, quatre autres membres du parti souhaitent se présenter. L'Assemblée générale du parti se réunira le 30 septembre pour choisir trois noms parmi les six candidatures. Julien Wicki a rejoint la Municipalité en mai dernier, à la suite d'une élection complémentaire organisée après le décès de Jean-Claude Ruchet. De son côté, Brenda Tuosto a intégré l'exécutif yverdonnois en 2021.

Elue également au Conseil national en 2023, elle souhaite conserver les deux mandats, pour le moment du moins. «Aujourd'hui, la question de faire un choix entre ces deux mandats ne se pose pas», indique-t-elle lundi dans une interview accordée à «24 heures». Si elle estime que la conciliation est «jouable», cela pourrait changer à l'avenir, sachant qu'elle va bientôt devenir maman. «Avec le futur et heureux événement qui m'attend, cela apportera son lot d'inconnues. Donc, à terme, le choix se fera», relève-t-elle.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus