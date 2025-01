Une star suisse vole au secours de Lily-Rose Depp

1/2 Lily-Rose Depp n'aime pas que les critiques estiment sa gloire à la hauteur de celle de ses parents. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Sa maman? Vanessa Paradis, chanteuse et actrice française. Son papa? Johnny Depp, acteur américain à la carrière colossale et aujourd'hui tristement connu pour son procès en diffamation contre son ex-femme, Amber Heard. Pourtant, Lily-Rose Depp n'aime pas qu'on dise que son succès est dû à la célébrité de ses parents.

La starlette trouve même cela «étrange». À l'affiche de «Nosferatu», réinvention par Robert Eggers du film expressionniste allemand de 1922 par F.W. Murnau, la jeune franco-américaine se défend d'être une nepo baby, une expression désignant les enfants qui rencontrent le même succès que leurs célèbres parents, dans le même domaine artistique.

Kacey Mottet-Klein commente l'insta RTS

Lily-Rose Depp, égérie Chanel à 16 ans (sa mère l'était à 19), estime que seul son dur labeur l'a conduit là où elle en est actuellement. Sa performance dans «Nosferatu», qui pourrait lui valoir de futures nominations aux Oscars et aux Golden Globes, ravive les commentaires sur son accession facilitée à la gloire.

Mais une star bien de chez nous, Kacey Mottet-Klein, vole au secours de l'actrice en commentaires d'un post Instagram de Tataki. Le média de la Radio télévision suisse a rapporté les propos de l'actrice, qui juge que «réduire quelqu'un à l'idée qu'il n'est là que grâce à la génération avant lui [...] n'a aucun sens».

L'acteur suisse rappelle que lui et Lily-Rose ont tous deux été nominés aux Césars la même année, en 2017. Kacey Mottet-Klein comme Meilleur espoir masculin pour son rôle dans «Quand on a 17 ans» d'André Téchiné, et l'équivalent féminin pour l'actrice, dans «La Danseuse» de Stéphanie Di Giusto.

Parents célèbres? Encore plus de travail à faire

«Je suis consterné de constater qu'il faille débattre de la légitimité d’être acteur ou actrice en fonction de ses parents. Croyez-moi, être issu d'une famille d'artistes demande souvent encore plus de détermination et de travail acharné», commente celui qui a été révélé dans «L'Enfant d'en haut», réalisé par Ursula Meier.

L'acteur suisse reconnaît que le milieu du cinéma est très fermé, et que les opportunités en début de carrière sont cruciales. «Cependant, il est important de se rappeler qu'ensuite, ce sont le talent et l'engagement qui permettent de perdurer», ajoute-t-il. Lily-Rose Depp aime d'ailleurs à rappeler qu'elle est une «bosseuse», qui n'est là «que pour travailler dur».

Une place «souvent plus précaire»

Kacey Mottet-Klein, à l'affiche récemment de la mini-série «Les Sentinelles», affirme être en relation avec une nepo baby, dont la place est «souvent plus précaire en raison de la pression constante qu'elles subissent quant à leur légitimité aux yeux du public», écrit-il.

Peut-être pense-t-il à Jaden Smith, film de Will, Brooklyn Beckham, fils de David, ou Emma Roberts, nièce de Julia? Cela dit, les nepo babies ne sont pas tombés de la dernière pluie. Kate Hudson, Liv Taylor ou même Jamie Lee Curtis sont tous des enfants nés d'unions glamours et hollywoodiennes.