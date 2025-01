Luxe, botox et perroquet

1/7 L'une des adresses préférées des stars : le Beverly Hills Hotel. Photo: Instagram/@bevhillshotel

Georg Nopper

Les incendies dévastateurs qui embrasent Los Angeles depuis plusieurs jours ont poussé de nombreuses célébrités à abandonner leurs luxueuses demeures. Dans l'urgence, elles se réfugient dans les palaces de la ville, transformant ces havres de luxe en véritables zones d'évacuation pour élites. Les établissements cinq étoiles, dont le Peninsula Beverly Hills, le Four Seasons et le Sunset Tower, seraient déjà complets. Une seule chambre y coûte jusqu'à 5000 dollars la nuit.

Caroline Graham, journaliste pour le «Daily Mail», décrit une ambiance digne de Titanic ou d'un film apocalyptique. Au Beverly Hills Hotel, une file d’attente s’étire de la réception jusqu’au parking. On y croise certaines des familles les plus riches de Californie, souvent en larmes, serrant dans leurs bras enfants, chiens, et parfois… un perroquet gris.

«Peu importe le prix, j'ai besoin de vous!»

«Ils sont arrivés dans leurs Teslas et Bentleys, avec pour seuls vêtements ceux qu'ils portaient pour fuir», indique l'auteur en citant une source interne de l'hôtel. Si l’identité des clients est gardée secrète, les rumeurs vont bon train. Kathy Hilton, la mère de Paris Hilton, aurait été vue au Beverly Hills Hotel après avoir perdu sa maison de plage. Quant à Tom Hanks et sa femme Rita Wilson, dont la demeure a échappé de peu aux flammes, ils séjourneraient au Peninsula.

Malgré la situation d'urgence exceptionnelle, les stars ne veulent pas renoncer au luxe et au traitement spécial. Les professeurs de Pilates, par exemple, sont très demandés. Ils doivent s'occuper de la riche clientèle dans leurs chambres d'hôtel. Dans l'article, un instructeur cite une cliente en ces termes: «Peu importe le prix, j'ai besoin de vous!»

Des soins de beauté discrets

Un collaborateur des relations publiques d'un célèbre dermatologue pour célébrités de Beverly Hills explique que certaines femmes passeraient le temps en se faisant injecter des produits pour les lèvres, comme du botox: «Nous arrivons discrètement et allons directement dans la chambre. Elles peuvent se reposer et dormir et lorsqu'elles réapparaîtront après les incendies, personne ne se doutera qu'elles se sont fait faire de petits ajustements.»

Un service de livraison médicale achemine également des traitements comme l’Ozempic, un médicament utilisé pour perdre du poids. «J'ai tout perdu, mais que je sois maudit si cette crise me fait à nouveau grossir», déclare un agent immobilier d'Hollywood cité dans l'article.