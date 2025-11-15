DE
FR

Non et non
Deux initiatives balayées par Le Centre avant les votations du 8 mars

Les délégations du Centre ont pris position samedi sur deux des trois objets en votation fédérale du 8 mars prochain. Elles ont rejeté à la fois l’initiative de l'UDC visant à réduire la redevance radio-TV, ainsi que l’initiative pour la création d’un fonds climat.
Publié: il y a 40 minutes
Les délégations du Centre ont rejeté les initiatives avant les votations du 8 mars.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Les délégués du Centre se sont prononcés, samedi, sur deux des trois objets soumis le 8 mars prochain en votations fédérales. Ils ont rejeté à la fois l'initiative de l'UDC pour abaisser la redevance radio-TV à 200 francs et celle du PS et des Vert-e-s pour un fonds climat.

Réunis en assemblée à Granges (SO), les centristes ont recommandé de voter «non» à l'initiative «200 francs, ça suffit!» par 216 voix contre 3 et 14 abstentions. Ils ont suivi les arguments de leur conseiller national uranais Simon Stadler.

Non et non

Les délégués ont aussi rejeté, par 180 non contre 40 oui, l'initiative pour un fonds climat. Ce texte demande que la Confédération crée un fonds et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB jusqu'en 2050 – soit entre 3,9 et 7,8 milliards de francs par an. Ce fonds doit servir à construire davantage de panneaux solaires, à accélérer les rénovations de bâtiments ou à développer les transports publics.

Le parti s'était déjà prononcé sur le troisième objet soumis au peuple le 8 mars: l'introduction de l'imposition individuelle. Les centristes s'y opposent.

