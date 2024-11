Les super-riches suisses ont profité de l'essor des marchés boursiers et immobiliers, comme le montre le grand classement de «Bilan» des 300 plus riches de Suisse. Qui a réussi à se hisser dans le top 10 et comment a évolué leur fortune globale?

La fortune des Suisses les plus riches a fortement augmenté

Les deux frères Wertheimer, Gérard et Alain, propriétaire de la marque de luxe Chanel, arrivent une nouvelle fois en haut du classement. Photo: WireImage

Nicola Imfeld

Durant deux années de suite, la fortune des 300 personnes les plus riches de Suisse avait diminué. Mais cette année, selon le grand classement de «Bilan», la fortune des Suisses les plus riches a de nouveau fortement augmenté: 833,5 milliards de francs – un montant jamais atteint auparavant. Cette augmentation est de 4,8% par rapport à l'année précédente et dépasse même le record précédent de l'année Covid 2021.

Comme l'année précédente, c'est le copropriétaire de Chanel, Gérard Wertheimer, domicilié à Genève, qui trône à la première place. Le roi de la mode a toutefois perdu un peu de terrain – sa fortune a été réduite d'environ 42 milliards de francs à 37,5 milliards actuellement.

2024 a en effet été une année mitigée pour le secteur du luxe, avec un ralentissement du marché en Europe, aux États-Unis et en Chine. Ces incertitudes ont eu un impact sur la valorisation de l'entreprise de Gérard Wertheimer – Chanel est actuellement estimée à environ 80 à 90 milliards de dollars. Calculée en francs, la baisse de la fortune de Gérard Wertheimer est également due à la dévaluation du dollar.

Les héritiers Kamprad sortent du top ten

Les autres places du podium restent inchangées: les familles Hoffmann, Oeri et Duschmalé, propriétaires de Roche, avec 28,5 milliards de francs, et Klaus-Michael Kühne, avec 27,5 milliards de francs, occupent les deuxième et troisième rangs.

Mais une nouvelle tête en haut du classement a fait son apparition: la famille Firmenich, qui a gagné environ 5 milliards de francs grâce à la fusion de son groupe d'arômes et de parfums avec DSM, a évincé les héritiers Kamprad du top dix. Ces derniers ont été classés dans la catégorie des distributeurs après une réévaluation de la fondation Ikea, sur laquelle ils n'ont pas d'accès direct.

Un marché boursier et immobilier en plein essor

L'évolution globale est largement positive pour les 300 plus riches. Selon Bilan, l'essor est porté par un boom des marchés boursiers et immobiliers, deux domaines d'investissement classiques des super-riches. Ainsi, le large Swiss Performance Index (SPI) a progressé de 6,3% jusqu'à fin novembre et les prix des logements en propriété ont augmenté de 2,8% au troisième trimestre en comparaison annuelle, selon UBS.

Cette dynamique est particulièrement visible dans le domaine numérique: la fortune totale y a augmenté de plus de 30% pour atteindre 38,7 milliards de francs. Les succès de grands noms de la technologie comme Guillaume Pousaz, fondateur de Checkout.com, qui a vu sa fortune augmenter de 2 milliards, et Urs Hölzle, ex-chef de la technologie chez Google, qui a gagné 500 millions, sont responsables de cette évolution.

Mais la plus grande poussée émane d'un nouveau venu: Giancarlo Devasini, également connu sous le nom de «roi de la crypto», apporte avec lui une fortune de 7 à 8 milliards de francs. L'Italien, qui s'est installé au bord du lac de Lugano, favorable à la cryptomonnaie, profite du boom actuel des actifs numériques.