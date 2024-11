Classement des 300 fortunes suisses: Qui sont les nouveaux supers-riches?

Etre riche, c'est apprendre à économiser – c'est en tout cas ce que l'on dit. Est-ce pour cela qu'il y a toujours peu de nouveaux venus parmi les 300 plus riches de Suisse? Cette année, ils sont douze. Nous vous présentons les plus intéressants d'entre eux.

1/5 Les propriétaires de la confiserie Sprüngli figurent pour la première fois sur la liste: les frères Milan et Tomas Prenosil. Photo: Fabian Häfeli / BILANZ

Robin Wegmüller

La liste des plus riches compte toujours de nouveaux arrivants. Cette année, douze super-riches font leur entrée dans le cercle élitiste des 300 personnes les plus fortunées de Suisse. Ensemble, ils pèsent 12,3 milliards de francs.

Lugano, «the place to be»

Elle bénéficie d’un environnement particulièrement propice aux cryptomonnaies: cette ville tessinoise s’est engagée dans le projet ambitieux de devenir la capitale européenne de l’industrie crypto.

Après 15 ans passés à Londres, Christian Angermayer s'est lui aussi installé sur les bords du lac de Lugano. Il rejoint les nombreux autres Norvégiens qui se sont installés en Suisse en raison de la situation fiscale défavorable dans leur pays d'origine. Christian Angermayer a bâti sa fortune de 1,25 milliards dans le secteur médical. Le fondateur de Ribopharma produit entre autres des substances psychédéliques utilisées contre la dépression.

Des barons du chocolat à l'ex-conseiller aux États

Pour la première fois cette année, les frères Milan et Tomas Prenosil, propriétaires de la confiserie Sprüngli, font leur entrée sur la liste. Leurs célèbres «Luxemburgerli» sont devenus iconiques, mais les amateurs de douceurs se laissent aussi séduire par leurs chocolats, gâteaux et sandwichs, disponibles dans une trentaine de filiales. Ensemble, ces Zurichois détiennent une fortune estimée à 275 millions de francs.

Ruedi Noser a franchi le palier de justesse. L'ancien conseiller national et conseiller aux États pour le canton de Zurich a toujours défendu le libre développement de l'économie. Il semble d'ailleurs bien mettre cela en pratique. Ce Glaronnais d'origine est l'actionnaire unique de Noser Management, la société mère du groupe Noser. Ce dernier est aujourd'hui l'une des entreprises les plus importantes du secteur informatique suisse et emploie plus de 700 personnes. Avec une fortune de 125 millions de francs, il occupe la 295e place.