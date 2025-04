1/7 En 2017, l'animatrice Christa Rigozzi rencontre le pape au Vatican. Celui-ci a béni ses deux filles. Photo: zvG

Fynn Müller

Le pape François est décédé en ce lundi de Pâques 2025 à 7h35 à l'âge de 88 ans. Comme l'écrit le Vatican, le chef de l'Eglise catholique romaine est retourné «dans la maison du Père». Toute sa vie a été consacrée «au service du Seigneur et de son Eglise», a déclaré le cardinal Kevin Farrell.

La veille de sa mort, le pape François avait encore prononcé la traditionnelle bénédiction de Pâques sur la place Saint-Pierre, à Rome. Durant son mandat, le souverain pontife a joui d'une grande popularité. Quelques célébrités suisses ont également ont pu le rencontrer.

Viola Amherd, Ignazio Cassis et compagnie

Pas moins de cinq conseillers fédéraux actuels et anciens ont eu l'honneur de rencontrer le pape François en personne: Viola Amherd, Ignazio Cassis, Alain Berset, Ueli Maurer et Doris Leuthard.

Lors de l'entretien avec Viola Amherd, il a principalement été question de la façon dont la Suisse pouvait continuer à inspirer la paix aux autres pays de l'Europe et du mondes. L'élue du Centre avait également abordé l'année dernière les cas d'abus dans l'Eglise catholique. Elle attendait de l'institution une lutte efficace contre les abus et des mesures de prévention adaptées, tout comme le pape François.

Christa Rigozzi

Pour l'animatrice et mannequin Christa Rigozzi, un rêve s'est réalisé en 2017: Ses deux filles, Zoe et Alissa, alors âgées de neuf mois et demi, ont été bénies par le pape François. «Nous sommes sans voix, submergés et profondément touchés», avait alors déclaré la catholique de confession à Blick.

« C'était une rencontre qui a laissé des traces et qui nous inspire à vivre chaque jour avec plus d'amour pour notre prochain Christa Rigozzi, animatrice et mannequin suisse »

La présentatrice décrit sa rencontre avec le pape comme une expérience inoubliable: «Je me souviens en particulier de son incroyable chaleur humaine, de sa modestie et de ses paroles profondes».

Le souverain pontife aurait dégagé un calme et une cordialité qui ont immédiatement créé une atmosphère particulière. «Il a embrassé mes filles et les a prises dans ses bras. Cela m'a beaucoup touchée. C'était une rencontre qui a laissé des traces et qui nous inspire à vivre chaque jour avec plus d'amour pour notre prochain.»

Hazel Brugger

La comédienne Hazel Brugger a de son côté pu serrer la main du pape. L'année dernière, elle a été invitée par le chef de l'Eglise catholique avec 105 autres comédiens et comédiennes de 15 pays différents. Les comédiens américains Whoopi Goldberg («Sister Act»), Julia Louis-Dreyfus («Seinfeld»), Chris Rock et Jimmy Fallon étaient aussi invités, tout comme le Français Manu Payet, même si la majeure partie d'entre eux venaient d'Italie. Certains venaient également d'Irlande, de Colombie, d'Allemagne, l'un d'entre eux arrivant même du très lointain Timor oriental où François doit se rendre en septembre.

Le pape François voulait reconnaître «l'influence remarquable» que «l'art de la comédie a dans le monde de la culture contemporaine», a raconté Hazel Brugger dans son podcast.