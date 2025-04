Le pape François était un grand passionné de football. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

«A la suite de la disparition du Saint Père, la ligue annonce que les rencontres des championnats de 1ère division et des réserves ont été reportés à des dates encore à définir», a expliqué la Lega Serie A dans un communiqué.

Les rencontres reportées devaient opposer le Torino à l'Udinese, Cagliari à la Fiorentina, le Genoa à la Lazio et Parme à la Juventus.

A cinq journées du terme de la saison, la course au titre et à la qualification pour les compétitions européennes est encore indécise. L'Inter, battu par Bologne (1-0) dimanche, et Naples, vainqueur de Monza (1-0) samedi, sont ex aequo avec 71 points en tête.

La Fédération italienne de football a salué de son côté dans un communiqué la mémoire d'«un exemple de charité chrétienne et de dignité dans la souffrance, toujours proche du monde du football».