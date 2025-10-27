DE
FR

Un déclin sur la durée
Le VIH a reculé de 11% en Suisse en 2024

Le nombre de cas de VIH en Suisse a diminué de 11% en 2023, atteignant 318 cas. L'OFSP rapporte une baisse de 26% par rapport à 2019.
Publié: il y a 33 minutes
Partager
Écouter
Le VIH a poursuivi son recul en 2024 (illustration).
Photo: imago/Xinhua
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre de cas de VIH a reculé l'an dernier de 11% sur un an en Suisse pour s'établir à 318. Par rapport à 2019, année pré-Covid, il affiche une baisse d'un quart environ (-26%), révèle lundi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Dans les années 1990, environ 1300 cas de VIH étaient déclarés en moyenne chaque année. La poursuite de la nette tendance à la baisse témoigne de l’efficacité des mesures de prévention, se félicite l'OFSP.

Par ailleurs, le bulletin de l'OFSP fait état d'une stabilité des cas de chlamydiose chez les femmes, à environ 7000 cas. Chez les hommes en revanche, la tendance est à la hausse, et ils sont désormais presque aussi souvent touchés que les femmes.

Risque d'infertilité

La chlamydiose présente des dangers importants pour les femmes, surtout si elle n'est pas traitée, dont l'infertilité. La chlamydiose se déroule généralement sans symptômes. Selon l'OFSP, il s'agit de l’infection sexuellement transmissible (IST) la plus courante en Suisse.

A lire aussi
Ces deux progrès ont permis de faire fondre le nombre d'AVC en Suisse
En nette baisse sur 20 ans
Ces deux progrès ont permis de faire fondre le nombre d'AVC en Suisse
Plus de 40% de la population souffre de troubles neurologiques
Manque de mesures
Plus de 40% de la population souffre de troubles neurologiques

Pour la gonorrhée, une nouvelle augmentation des cas chez les hommes est constatée, ainsi qu’une stagnation chez les femmes, ces dernières ne représentant que 16% du total des cas. Pour la syphilis, le nombre de nouveaux cas a baissé de 8% sur un an, pour s'établir à 11,6 cas pour 100'000 personnes en 2024. De nombreux cas sont recensés après des rapports sexuels tarifés.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus