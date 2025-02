Un incendie mortel s’est déclaré dans une chambre d'hôtel à Grandson (VD), ce mercredi. Une personne se trouvant dans cette pièce n’a pas survécu, communique la police cantonale vaudoise. Le Ministère public a été informé et a ouvert une enquête pénale.

La chambre d'un hôtel de Grandson, commune vaudoise au bord du lac de Neuchâtel, a pris feu mercredi soir. Son occupant est décédé sur les lieux. Photo: Keystone

Le corps sans vie d'une personne, retrouvé dans sa chambre d'hôtel calcinée. Les pompiers n'ont pu que constater le décès du client ou de la cliente d'un hôtel de Grandson (VD), ce mercredi 5 février.

La centrale vaudoise police (CVP) a été sollicitée à 20h25. «La victime est en cours d’identification, communique jeudi la police cantonale vaudoise. Les autres pensionnaires de cet établissement n’ont pas été blessés.» Ces derniers ont été évacués et relogés.

Des causes à clarifier

«Une enquête devra déterminer les causes de cet incendie et les circonstances qui ont amené au décès de cette personne», indique le communiqué. Avisé, le Ministère public a ouvert une enquête pénale. La procureure de service a confié les investigations à la police de sûreté vaudoise, à sa cellule incendie et à sa police scientifique.

Cinq patrouilles de la gendarmerie ont été mobilisées, ainsi que du personnel de la police de sûreté. Une ambulance, les secours et des sapeurs-pompiers locaux sont intervenus sur les lieux du drame.