Région du Muveran (VD)
Piégé par le brouillard, un randonneur est resté bloqué sur une falaise

Une opération de sauvetage ardue a permis de secourir un randonneur pris au piège en plein brouillard au-dessus d'une falaise, fait savoir la Rega. La victime a été héliportée et n'a pas eu besoin d'être hospitalisée.
Publié: il y a 29 minutes
Une opération de sauvetage ardue a permis de secourir un randonneur pris au piège en plein brouillard au-dessus d'une falaise.
Photo: Rega
Luisa GambaroJournaliste

Les sauveteurs des montagnes signent une nouvelle victoire. Un randonneur est resté bloqué au-dessus d'une falaise en plein brouillard jeudi matin dans la région du Muveran (VD). Aux alentours de 11h30, la victime a appelé la police avec son téléphone et une opération de secours a été mise en place, fait savoir la Rega. Le randonneur descendait le sentier dit de Frête de Saille en direction de Pont de Nant (VD) lorsqu'il a glissé de 80 mètres pour finir dans un ruisseau en contrebas.

Voulant rejoindre un chemin en dessous, il est descendu d'encore 200 mètres et s'est retrouvé bloqué par une falaise. Mais le brouillard a compliqué son sauvetage. Le Secours alpin suisse et la Rega ont donc uni leurs forces pour héliporter les six membres de la colonne de secours de Bex-Gryon-Lavey-Ollon jusqu'à 1900 mètres d'altitude.

Descente en rappel sur 300 mètres

Les sauveteurs ont ensuite dû marcher pendant une heure trente pour rejoindre la victime et ont installé un dispositif pour descendre en rappel sur 300 mètres. Une fois la victime descendue jusqu'au chemin, elle a été héliportée en lieu sûr. D'après la Rega, le randonneur a été ausculté et n'a pas eu besoin d'être hospitalisé. 

