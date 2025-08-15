DE
Gorges de l'Orbe (VD)
Opération délicate pour sauver une randonneuse victime d'un malaise

Une nonagénaire a été secourue par la Rega dans les gorges de l'Orbe après un malaise cardiaque. L'opération de sauvetage a été complexe en raison du terrain escarpé et des falaises environnantes.
Publié: 14:38 heures
La Rega souligne l'importance d'avoir les coordonnées précises de l'accident pour pouvoir intervenir au plus vite.
Photo: keystone-sda.ch

Une randonneuse de 91 ans, victime d'un malaise cardiaque, a été secourue par la Rega jeudi après-midi dans les gorges de l'Orbe. Elle a été héliportée au CHUV. La nature escarpée du terrain et la proximité de falaises ont rendu l'opération délicate.

La nonagénaire randonnait en compagnie de sept autres personnes. «Le lieu du malaise se trouvant dans une forêt dense et raide, il était impossible pour l'équipage de visualiser le groupe depuis les airs», a indiqué la Rega vendredi dans un communiqué. Une personne du groupe a alors utilisé l'application Rega pour transmettre les coordonnées précises.

L'importance d'une géolocalisation précise

Trois spécialistes du Secours Alpin Suisse ont rejoint le groupe à pied, tandis qu'une médecin d'urgence a été hélitreuillée sur place. L'équipage de l'hélicoptère a ensuite pu extraire la victime à travers une percée dans la forêt.

La Rega souligne la nécessité pour l'hélicoptère de disposer de coordonnées précises du lieu d'intervention. Elle rappelle qu'en alarmant la Rega via le numéro d'urgence 1414 ou via son application spécifique «une géolocalisation précise est transmise à la centrale d'intervention, ce qui permet de gagner un temps précieux en mission».

