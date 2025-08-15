Un accident mortel frappe l'Alpstein: un Suisse de 58 ans décède lors d'une randonnée. Malgré l'intervention rapide des secours, l'homme n'a pas survécu à sa chute. La police cantonale d'Appenzell Rhodes-Intérieures mène l'enquête.

Un randonneur suisse perd la vie dans un accident à Alpstein

Un randonneur suisse perd la vie dans un accident à Alpstein

Un randonneur de 58 ans a été victime d'un accident mortel dans l'Alpstein jeudi après-midi. Photo: Keystone

Un randonneur de 58 ans a été victime d'un accident mortel jeudi après-midi dans l'Alpstein (AI). Pour des raisons encore inconnues, le Suisse, qui connaissait bien les lieux, a trébuché et a dévalé une pente, a indiqué la Police cantonale.

Le randonneur faisait route avec un accompagnant, a écrit la Police cantonale d'Appenzell Rhodes-Intérieures dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Malgré l'assistance immédiate de son compagnon, les sauveteurs n'ont pu que constater le décès de l'homme.

L'accident s'est produit dans une prairie de montagne. Les deux randonneurs voulaient descendre par une prairie au-dessus de la «Widderalphütte» jusqu'au refuge, a écrit la police. La cause exacte de l'accident sera clarifiée par la Police cantonale sur mandat du Ministère public d'Appenzell Rhodes-Intérieures.