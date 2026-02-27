DE
Nouvelle précarité
Plus d'un Vaudois sur quatre renonce aux aides auxquelles il a droit

Sans aides sociales, 11,1% des Vaudois seraient pauvres. Avec subsides et revenu d’insertion, le taux chute à 3,9%. Les seniors s’en sortent mieux, contrairement aux familles nombreuses et aux mères célibataires.
Publié: il y a 9 minutes
Solène MonneyJournaliste Blick

Les prestations sociales vaudoises jouent un rôle déterminant dans la lutte contre la pauvreté. Selon le troisième rapport social 2026 du Département de la santé et de l’action sociale, couvrant la période 2012-2022, le taux de pauvreté atteindrait 11,1% sans subsides maladie, prestations complémentaires pour les familles à bas revenus et revenu d’insertion, relève le «24 heures» jeudi 26 février.

Grâce à ces aides sous condition de ressources, il est ramené à 3,9%. Le rapport souligne aussi un non-recours important: jusqu’à 30% des ayants droit au revenu d’insertion ne demandent pas leurs prestations, souvent en raison de barrières administratives ou de craintes liées au statut de séjour.

Les seniors, les grands gagnants

Le minimum vital pour une personne seule à Lausanne s’élève à environ 2116 francs par mois. Les seniors apparaissent comme les grands bénéficiaires de la décennie: leur niveau de vie médian progresse de 9% et la pauvreté devient marginale (1,6%), soutenue par les rentes et les prestations complémentaires.

A l’inverse, les célibataires de moins de 65 ans et les familles nombreuses voient leur situation se détériorer. Environ 80% des femmes seules avec trois enfants ont vu leur niveau de vie s'affaiblir.

