Au menu de ce jeudi 20 novembre: Le scandale du bouclier fiscal vaudois, des composants électroniques suisses dans les armes russes, Tolochenaz et l'arrivée de Tesla, un baromètre sur les conditions de travail en Suisse, et enfin, un peu de basket.

L'application illégale du bouclier fiscal par le canton de Vaud lorsque Pascal Broulis était ministre des Finances fait scandale. Photo: keystone-sda.ch

La fin de la semaine est proche, et pour patienter d'ici là, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités à ne pas manquer en Suisse en ce jeudi 20 novembre. C'est parti!

1 Le bouclier fiscal vaudois menace d’exploser au visage du Canton

L'application illégale de 2009 à 2021 du bouclier fiscal par le canton de Vaud n'a pas fini de faire des vagues. Selon «Le Temps», certaines communes songent à mettre en demeure le Canton, cette mauvaise application violant non seulement la loi sur les impôts communaux, mais aussi celle sur les impôts directs cantonaux, ainsi que les principes d’équité fiscale, de progressivité et de légalité. Le quotidien rappelle que des contribuables fortunés avaient été sous-taxés, privant les communes de recettes qu’elles auraient dû percevoir. Le préjudice est estimé à un demi-milliard. Le fisc a même empêché les tribunaux de contrôler ces erreurs en donnant systématiquement raison aux plaignants pour éviter tout jugement. Le directeur du fisc vaudois n'a pas souhaité répondre aux questions du «Temps». Selon la loi sur la responsabilité de l’Etat, le Canton pourrait devoir réparer le dommage causé aux communes.

2 Des composants suisses retrouvés massivement dans les armes russes

La Suisse occupe la troisième place sur la liste des pays d’origine de composants électroniques retrouvés dans des drones et missiles russes. La majorité des composants provient des Etats-Unis, suivis de la Chine, selon les titres Tamedia qui se réfèrent aux informations des services de renseignement militaire ukrainiens. Sur les 5200 composants répertoriés, 323 seraient issus de la production suisse. Les données actuelles de la Confédération suggéreraient l’existence de contournements via d’autres pays. Tous les fabricants suisses affirment se conformer aux sanctions et ne maintenir aucune activité commerciale avec la Russie. Le secrétariat d’Etat à l’économie a déclaré aux journaux que la Confédération travaille «très étroitement avec les autorités partenaires, en Suisse et à l’étranger», afin d’empêcher toute opération de contournement.

3 Tolochenaz vent debout contre l’arrivée du centre Tesla

Tesla prévoit d’installer son centre de livraison à Tolochenaz, dans un dépôt de bus appartenant à MBC. Le site serait transformé pour accueillir environ 60 places de stationnement intérieures et une vingtaine de bornes de recharge. Le projet suscite des inquiétudes parmi les 700 habitants du quartier, rapporte «24 heures». Les risques liés à la concentration d’environ 150 véhicules électriques interpellent. Une opposition a déjà été déposée. L’ECA estime que le risque d’incendie est comparable à celui des moteurs thermiques. Plusieurs services cantonaux analysent encore le dossier et les réactions finales seront connues après le décompte des oppositions en décembre.

4 Un baromètre alerte sur le stress et l'épuisement au travail en Suisse

Travail.Suisse présente ce jour son Baromètre Conditions de travail, réalisé par la Haute Ecole spécialisée bernoise. Pour la 10e année consécutive, le baromètre met en lumière les conditions de travail et leurs changements en Suisse en interrogeant travailleurs et travailleuses notamment en matière de santé, de sécurité au travail, ou de motivation. La présente édition met aussi l'accent sur la charge de travail psychique, avec le stress et l'épuisement.

5 Fribourg Olympic passe aux mains d'un nouveau propriétaire

Fribourg Olympic change de propriétaire, rapporte «La Liberté». Lors de l'assemblée générale extraordinaire du club, les membres ont accepté de transférer les actifs et les passifs de l’Association vers la Société anonyme afin de pouvoir céder 70% des parts à XXL Sport Invest, une société de l’entrepreneur Pascal Gross, l’un des actionnaires de Fribourg-Gottéron. Endetté à hauteur de 172'457 francs, le club fribourgeois s’est engagé auprès de Swiss Basketball à réduire progressivement sa dette. L’entrepreneur s’est engagé pour trois ans au moins et s’est fixé pour objectif de redresser le club, multiple champion de Suisse.