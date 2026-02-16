Un train a déraillé à Goppenstein, dans le canton du Valais, à la suite d'une avalanche. La police cantonale confirme une intervention sur X annonce qu'il y a «probablement des blessés».

Une avalanche fait dérailler un train en Valais, des blessés redoutés

Une avalanche fait dérailler un train en Valais, des blessés redoutés

Un train a déraillé lundi matin vers 7h près de Goppenstein, dans le canton du Valais, annonce la police cantonale valaisanne sur X. Il y a «probablement des blessés», peut-on lire dans le post. Une intervention est en cours.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Un porte-parole de la compagnie ferroviaire BLS a pour sa part confirmé que le déraillement était dû à une avalanche. Selon le média en ligne alémanique Pomona.ch, le train a déraillé dans le secteur de Stockgrabe, entre Goppenstein et Hohtenn, dans le Valais. Il y avait 80 passagers à bord.

Les CFF évoquent une avalanche

De leur côté, les CFF ont annoncé lundi matin la fermeture de la ligne entre Goppenstein et Brigue (VS) jusqu'à environ 16h. Contactée par Blick, la BLS indique que le train qui a déraillé était un express régional parti de Spiez, près de Berne, vers 6h. L'évacuation des passagers devrait débuter prochainement

Goppenstein se situe à la sortie du tunnel ferroviaire du Lötschberg. C'est le point de chargement et déchargement du transport automobile. Une avalanche s'était déjà produite jeudi dans la région sans qu'aucun blessé ne soit à déplorer. Selon la chaîne SRF, l'Office fédéral des routes (ASTRA) a qualifié l'événement d'extrême. Un porte-parole a indiqué à la chaîne que le déclenchement de l'avalanche était initialement prévu dans l'après-midi, mais qu'elle s'était produite plus tôt que prévu.

Développement suit