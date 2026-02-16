Un train a déraillé lundi matin vers 7h près de Goppenstein, dans le canton du Valais, annonce la police cantonale valaisanne sur X. Il y a «probablement des blessés», peut-on lire dans le post. Une intervention est en cours.
Un porte-parole de la compagnie ferroviaire BLS a pour sa part confirmé que le déraillement était dû à une avalanche. Selon le média en ligne alémanique Pomona.ch, le train a déraillé dans le secteur de Stockgrabe, entre Goppenstein et Hohtenn, dans le Valais. Il y avait 80 passagers à bord.
Les CFF évoquent une avalanche
De leur côté, les CFF ont annoncé lundi matin la fermeture de la ligne entre Goppenstein et Brigue (VS) jusqu'à environ 16h. Contactée par Blick, la BLS indique que le train qui a déraillé était un express régional parti de Spiez, près de Berne, vers 6h. L'évacuation des passagers devrait débuter prochainement
Goppenstein se situe à la sortie du tunnel ferroviaire du Lötschberg. C'est le point de chargement et déchargement du transport automobile. Une avalanche s'était déjà produite jeudi dans la région sans qu'aucun blessé ne soit à déplorer. Selon la chaîne SRF, l'Office fédéral des routes (ASTRA) a qualifié l'événement d'extrême. Un porte-parole a indiqué à la chaîne que le déclenchement de l'avalanche était initialement prévu dans l'après-midi, mais qu'elle s'était produite plus tôt que prévu.
Développement suit