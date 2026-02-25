DE
FR

43,9 millions de nuitées
Le tourisme suisse a légèrement augmenté en 2025

En 2025, le tourisme suisse a progressé de 2,6 %, atteignant 43,9 millions de nuitées. Les voyageurs suisses et américains ont fortement contribué à cette hausse, selon Suisse Tourisme à Zurich.
Publié: il y a 36 minutes
Le téléphérique Titlis Rotair au-dessus d'Engelberg dans le canton d'Obwald. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les hôtels en Suisse ont enregistré une légère hausse des nuitées l'an dernier. Cette croissance a été principalement portée par les voyageurs suisses et américains, selon Suisse Tourisme.

A lire aussi
Victime de son succès, Grindelwald est envahie de touristes
Reportage
«Il doit y avoir une limite!»
Victime de son succès, Grindelwald est envahie de touristes
Le tourisme d'achat des Suisses explose, malgré les restrictions
Malgré les restrictions
Le tourisme d'achat des Suisses est inarrêtable

Au total, 43,9 millions de nuitées ont été enregistrées en 2025, soit une croissance de 2,6% par rapport à 2024, a indiqué Suisse Tourisme lors d'une conférence de presse mercredi à Zurich. Près de la moitié (48%) provient du marché domestique, ce qui correspond à une progression de 1,4%.

Les hôtes européens ont généré 12,7 millions de nuitées, en progression de 3,9%. En ce qui concerne les voyageurs d'outre-mer, la demande a été particulièrement stimulée par les Etats-Unis, avec 3,6 millions de nuitées, en hausse de 5,4%. Pour 2026, Suisse Tourisme prévoit une année touristique stagnante.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Articles les plus lus
    Articles les plus lus