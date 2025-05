Le récit d'une famille suisse refoulée à la frontière américaine a provoqué une vague de témoignages de lecteurs de Blick. Photo: KEYSTONE

Sarah Riberzani

Le tour du monde de la famille K., originaire du canton de Schwytz, avait commencé sous les meilleurs auspices. Après une grande traversée des Etats-Unis et un bref détour par le Costa Rica, le couple et ses deux enfants ont voulu se rendre à nouveau aux Etats-Unis. Mais l'entrée leur a alors été refusée, sans motifs.

Pourtant, leur visa ESTA (Electronic System for Travel Authorization) était encore valable pendant deux ans. Bien qu'il ne soit pas un visa touristique au sens strict du terme, ce sésame permet néanmoins aux voyageurs suisses de demeurer sur le territoire américain durant 90 jours. Difficile à dire si c'est cette escapade au Costa Rica qui a semé le trouble chez les douaniers.

En quête d'aide, la famille s'est adressée à au consulat suisse le plus proche, sans succès. Les quatre voyageurs ont maintenant adapté leur itinéraire et poursuivent leur exploration de l'Amérique du Nord au Canada.

L'expérience des lecteurs

Dans la colonne des commentaires du site alémanique de Blick, de nombreux lecteurs décrivent leurs propres expériences: «Je ne retournerai jamais aux Etats-Unis, même si on me l'offrait. C'était déjà une absurdité de voir les questions qui nous ont été posées à Los Angeles pour deux heures d'arrêt en transit, simplement parce que le vol a nécessité une courte promenade de dix minutes de douane en douane», commente Andreas Ferrari.

Un autre lecteur de Blick, Luigi Rigattoni, décrit, lui, son expulsion du territoire américain: «C'est souvent de l'arbitraire pur et simple, à se demander si ces officiers ont besoin de quotas pour prouver qu'ils ont bien fait leur travail. Cela m'est arrivé il y a trois semaines à l'entrée en Floride, à Miami. On m'a refusé l'entrée malgré un visa Esta valable. 22 heures plus tard, j'étais dans l'avion de retour.»

«Moi, je n'ai eu aucun problème»

En parallèle, il y a aussi de nombreux lecteurs qui signalent des entrées sans encombre. Willy Gilgen est l'un d'entre eux. Il vient de parcourir toute la Route 66 de Chicago à Santa Monica. «C'est déjà la cinquième fois que je m'y rends, et je n'ai encore rencontré aucun problème. Je viens d'arriver à l'aéroport de Los Angeles et j'attends devant la porte d'embarquement pour le vol de retour». Un certain Robin Haas confirme la même chose: «Je viens d'y aller et j'y retournerai en septembre. Il m'a fallu cinq minutes pour passer la douane.»

Le lecteur Christian Müller rapporte lui aussi: «Moi, je n'ai eu aucun problème. Tout s'est passé comme d'habitude». En revanche, il recommande de se procurer un vrai visa pour un séjour prolongé et de ne pas voyager uniquement avec une autorisation d'entrée ESTA.