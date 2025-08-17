DE
Une méthode illégale
Donald Trump part à la chasse aux dons en Suisse

Le président américain et son parti veulent collecter des dons, jusqu'en Suisse. L'ancien conseiller national des Vert-e-s Jo Lang a reçu un appel aux dons par e-mail. Sauf que ces méthodes sont illégales.
Publié: il y a 29 minutes
Milena Kälin

«Je suis Donald J. Trump. N'AIE PAS PEUR! Je t'aimerai toujours pour ton soutien.» C'est ainsi que s'exprime le président américain Donald Trump sur le site WinRed, qui collecte des fonds pour ses campagnes électorales et pour le Parti républicain. 

Les appels aux dons de WinRed arrivent régulièrement dans les boîtes e-mail des Suisses. L'ancien conseiller national des Vert-e-s, Jo Lang, a déclaré au «Tages-Anzeiger« avoir reçu un e-mail de ce genre. «Je n'ai aucune idée de la manière dont je suis arrivé sur la liste de diffusion», déclare le politicien au journal. Il n'exclut pas le fait d'avoir été confondu avec quelqu'un qui porte le même nom que lui.

Le journal a découvert qu'il n'était pas le seul dans ce cas. Sauf qu'il y a un problème: c'est illégal. En effet, la loi américaine interdit les dons directs et indirects d'étrangers dans le cadre d'élections. 

1600 dons d'étrangers

Celui qui veut faire un don sur le site web du Parti républicain doit indiquer le numéro d'un permis de travail américain. Par ailleurs, il est écrit en petits caractères que les dons d'étrangers sont «strictement interdits». C'est la plate-forme qui est responsable du respect de cette règle.

Mais des soupçons subsistent sur la transparence des partis dans l'obtention de certains financements. Selon l'agence de presse américaine Associated Press (AP), Trump aurait reçu 1600 dons de la part d'étrangers au cours des cinq dernières années – dont une grande partie via le portail WinRed, justement.

La plateforme en ligne n'a pas pu être contactée pour une prise de position. 

