Au menu de ce mercredi 2 septembre: Trump prive les Suisses d'un médicament important, un point presse sur la fusillade d'Aarau, les coûts de la défense inquiètent, le Centre se tourne vers son avenir après Dittli et, enfin, trois matches de Super League.

Pour démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une petite sélection des principales actualités suisses à ne pas rater en ce mercredi 2 septembre. C'est parti!

1 Les Suisses privés d'un médicament contre le cancer

La politique sanitaire de Donald Trump priverait les Suisses d'un traitement important contre le cancer du pancréas. Ce médicament significatif, qui contient le principe actif daraxonrasib, ne devrait pas être commercialisé en Suisse au cours des deux prochaines années, rapportent ce mercredi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Mais ce n'est pas un cas isolé: d'autres médicaments pourraient bientôt connaître le même sort, selon la presse alémanique. En cause, la guerre des prix menée par l’administration Trump. Celle-ci met pression sur les laboratoires pharmaceutiques afin qu'ils proposent des tarifs plus avantageux aux Etats-Unis, au détriment de la Suisse.

2 Un point presse sur la rave d'Aarau

Des questions en suspens sur la fusillade d'Aarau pourraient être éclaircies cette après-midi. La police cantonale argovienne donne une conférence de presse à 14h sur l'avancée de l'enquête, deux jours après l'arrestation du principal suspect. On ignore, pour l'heure, ses motivations et son identité reste floue.

3 Les coûts de la défense inquiètent

L’achat d’un deuxième système de défense antiaérienne inquiète l’administration fédérale des finances, rapporte ce 2 septembre la «NZZ». Même une hausse de la TVA en faveur de l’armée ne suffirait pas à absorber les coûts. L’administration exige que le Département fédéral de la défense (DDPS) détermine comment financer ces coûts supplémentaires et à quels autres achats il faudrait renoncer. En juin dernier, le DDPS avait chiffré à six milliards de francs l’acquisition d’un deuxième système de défense antiaérienne. A ce stade, aucune décision n’a encore été prise quant à son achat.

4 Le Centre tournera la «page Dittli»

Le Centre Vaud se réunit ce mercredi soir dans les hauts de Lausanne, à Epalinges, pour son assemblée de délégués. L'occasion pour le parti de tourner définitivement «la page Valérie Dittli», de se pencher sur son avenir, ainsi que sur la stratégie à adopter en vue des élections cantonales de 2027 et de la course au Conseil d'Etat.

5 Trois matchs en Super League

Tous à vos écrans à 20h30 pour la sixième journée de Super League! Le FC Lausanne-Sport affrontera Thoune, Lucerne se frottera à Vaduz, tandis que Grasshopper Zurich jouera contre St-Gall. Le club lausannois compte sur un deuxième succès en championnat après deux défaites, l'une contre Lucerne (1-0) et l'autre contre le FC Zurich (3-2).