La Suisse fait face à une pénurie de pédiatres, avec un ratio moyen d'un médecin pour 1600 enfants, selon une étude de l'Université de Berne publiée mardi.

La Suisse fait face à une pénurie de pédiatres

La Suisse fait face à une pénurie de pédiatres

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse connaît une pénurie de pédiatres, à différentes échelles selon les cantons. Sur le territoire national, on trouve environ un pédiatre en équivalent plein temps (EPT) pour 1600 enfants, selon une étude de l'Université de Berne.

Le canton de Genève est mieux loti avec un pédiatre en EPT pour 750 enfants, alors qu'on en recense un pour 1100 enfants dans le canton de Vaud. La densité de pédiatres est en revanche très faible dans les cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures (1 pour 4750 enfants) et d'Obwald (1 pour 4150), souligne mardi l'Université de Berne.

Une étude de Swiss medical weekly

Pas moins de 87% des professionnels actifs dans les soins de base travaillent à temps partiel, ce qui peut expliquer en partie cette pénurie. La densité de pédiatres est plus élevée dans les cantons où leur rémunération est plus importante.

Pour cette étude parue dans la revue Swiss medical weekly, 60% des membres de la Société suisse de pédiatrie ayant une activité clinique et une formation de médecin spécialiste ont participé à l'enquête.