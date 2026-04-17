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Une mère et sa fille
La deuxième victime du double meurtre d’Urnäsch (AR) a été identifiée

À Urnäsch (AR), une attaque au couteau a fait deux morts jeudi matin dans une maison isolée. La deuxième victime du double meurtre a été identifiée, tandis qu'une fillette blessée a pu sortir de l'hôpital.
Publié: il y a 53 minutes
La police a été alertée vers 8h que des personnes blessées se trouvaient dans un appartement de Urnäsch, en Argovie.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La deuxième victime du double meurtre survenu jeudi matin à Urnäsch (AR) a été identifiée. Il s'agit de la mère de la locataire russe de l'appartement, qui a aussi été tuée.

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Les faits sont survenus dans une maison située à l'écart du village d'Urnäsch. La police d'Appenzell Rhodes-Extérieures a été alertée vers 8h que des personnes blessées s'y trouvaient. Malgré les premiers soins apportés, les deux femmes ont succombé, sur place, aux coups de couteau mortels donnés par un jeune homme de 23 ans, domicilié à proximité, selon les premiers éléments de l'enquête.

L'assaillant présumé est blessé

Ce dernier est aussi soupçonné d'avoir blessé la fille de la locataire, âgée de 7 ans. Cette dernière a pu quitter l'hôpital entretemps et a été placée dans un entourage sûr, indique vendredi la police cantonale.

Le meurtrier présumé, de nationalité turque, s'est blessé lui-même avec le couteau. Il n'est pas en danger de mort et a été opéré. Le jeune homme se trouve en détention.

L'enquête doit permettre d'établir le motif et les circonstances du crime. Le suspect était connu des services de police pour des délits de moindre gravité, pas pour des actes violents.

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