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Le suspect parmi les blessés
La police retrouve deux morts et deux blessés à Urnäsch (AR)

Deux morts et deux blessés après un crime violent survenu jeudi matin à Urnäsch (AR). Les circonstances restent floues et le suspect figure parmi les blessés.
Publié: 12:37 heures
La police retrouve deux morts et deux blessés à Urnäsch (AR). (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un crime violent a fait deux morts et deux blessés, jeudi matin à Urnäsch (AR). Les circonstances et les causes de ces actes sont encore peu claires. Une enquête est en cours.

La police d'Appenzell Rhodes-Extérieures a été alertée vers 08h00 que des personnes blessées se trouvaient dans un appartement à Urnäsch. Les forces d'intervention s'y sont rendues immédiatement.

Malgré les premiers soins apportés sur place, deux personnes sont décédées sur place. Deux autres, dont l'auteur présumé du crime, ont été hospitalisées. La gravité de leurs blessures est encore inconnue. Le Ministère public des Rhodes-Extérieures dirige l'enquête.

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