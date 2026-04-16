La police retrouve deux morts et deux blessés à Urnäsch (AR)

ATS Agence télégraphique suisse
Un crime violent a fait deux morts et deux blessés, jeudi matin à Urnäsch (AR). Les circonstances et les causes de ces actes sont encore peu claires. Une enquête est en cours.
La police d'Appenzell Rhodes-Extérieures a été alertée vers 08h00 que des personnes blessées se trouvaient dans un appartement à Urnäsch. Les forces d'intervention s'y sont rendues immédiatement.
Malgré les premiers soins apportés sur place, deux personnes sont décédées sur place. Deux autres, dont l'auteur présumé du crime, ont été hospitalisées. La gravité de leurs blessures est encore inconnue. Le Ministère public des Rhodes-Extérieures dirige l'enquête.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Lindt présente un successeur et nous, on goûte!
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Présenté par
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Présenté par
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse