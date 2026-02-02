Laeticia, 17 ans, a survécu à l'incendie de Crans-Montana. La jeune femme décrit la dramatique nuit du Nouvel An et ses séquelles.

Janine Enderli

«J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment moi qui ai vécu ça.» Laeticia P.* fait partie des survivants de l'incendie de Crans-Montana. Dans un documentaire de la SRF, la jeune femme de 17 ans témoigne de l'horreur qu'elle a vécu la nuit du 1er janvier 2026 au «Constellation».

«Elle n'a fait que crier»

L'adolescente n'a pas été brûlée, mais souffre aujourd'hui d'un grave traumatisme. Laeticia et sa mère décrivent comment l'enfer s'est déchaîné à 1h30 du matin. «Elle m'a appelée et a crié, explique la maman, Sorina P.* Elle a hurlé: 'maman, viens vite!' Et puis nous l'avons trouvée sur place seule, sans chaussettes et les cheveux en bataille.»

L'adolescente se serait rendue au «Constellation» pour terminer sa soirée. «Nous sommes allés au bar de l'étage inférieur. Je suis directement tombée sur l'un de mes amis, alors nous avons commencé à parler. Je me suis retournée et j'ai soudainement vu le feu.»

Il aurait fallu un moment avant que les personnes présentes réalisent la gravité de la situation. «Dans ma tête, il n'y avait rien. Il y avait du feu, mais personne ne réagissait.» Elle dit avoir l'impression que le feu serait éteint rapidement, en 15 secondes. «J'ai quand même eu le réflexe de sortir.» Puis soudain, une épaisse fumée a envahi le bar. «Je ne pouvais plus respirer. J'ai compris que c'était grave.»

«Des personnes brûlées étaient allongées sur moi»

Elle aurait commencé à filmer par réflexe. Sur les vidéos, on la voit tenter de s'échapper du bar. «J'ai dû me débrouiller, un peu à l'aveugle, et j'ai avancé à tâtons. Puis, je suis soudainement tombée.» Laeticia était ensevelie sous la foule, juste à côté de l'escalier reliant les deux étages. «Des gens étaient allongés sur moi, déjà brûlés.» C'est à ce moment-là qu'elle s'est dit: «C'est la fin, je vais mourir.»

Mais elle a réussi à sortir. Laeticia est actuellement suivie par un psychologue, à cause de flashbacks récurrents. «Les gens finissent par oublier. Mais nous, qui avons vécu cela, nous ne nous en remettrons pas si facilement.»

*Nom modifié par la rédaction