Jasmine Bosshard voulait rentrer en Suisse avec son lévrier, Leano. Mais son chien n'a pas pu voyager en cabine, et Jasmine est restée bloquée pendant des heures. Son cher compagnon à quatre pattes a finalement été obligé de voyager en soute.

Elle rate son avion car son chien ne peut pas voyager en cabine

1/5 Jasmine Bosshard avec son lévrier Leano. Photo: Jasmine Bosshard

Daniel Macher

Une fois par an, des milliers d'éleveurs, passionnés de sports canins et amateurs du monde entier se retrouvent au World Dog Show. Chaque année, l'évènement se déroule dans un pays membre de la Fédération Cynologique Internationale (FCI), la plus grande organisation mondiale d'élevage et sports canins. Plusieurs milliers de chiens de races différentes sont présentés et évalués selon des normes internationales.

Leano, un lévrier italien de neuf mois, fait partie des chiens primés le week-end dernier à Helsinki, pour la plus grande la fierté de sa maîtresse, une Suissesse du nom de Jasmine Bosshard. Jasmine est ravie que son petit Leano décroche la troisième place de la catégorie junior. En quittant l'évènement, elle est pourtant loin de se douter du calvaire qui l'attend.

Stoppée au check-in

La Suissesse est arrivée le jeudi 7 août à Helsinki pour assister au concours. A l'aller, son vol avec Finnair se déroule sans problème, elle a déjà acheté son billet de retour pour elle et son chien. Jasmine tient à ce que Leano voyage avec elle en cabine, ce que Finnair lui confirme par mail. «Cette race est très sensible. Un vol en soute serait l'horreur pour lui, c'est beaucoup trop bruyant», explique Jasmine. Dans le pire des cas, Leano risque de s'évanouir ou de faire une crise cardiaque.

Son vol de retour pour Zurich est prévu le lundi 11 août à 16h30, mais une fois au check-in, le personnel arrête Jasmine: «Stop! Le chien est trop grand. Il doit aller en soute.» Un choc pour l'éleveuse de chiens, d'autant plus qu'elle n'a pas de cage pour le transporter. Pourquoi en aurait-elle besoin? Après tout, l'aller s'est bien passé.

«J'étais complètement à bout»

Jasmine raconte que d'autres passagers ont également été surpris par le durcissement du règlement et se sont retrouvés démunis avec leur chien. Finnair ne fournissant pas de cages, la Suissesse a commencé à en chercher, mais elles étaient toutes vendues. Jasmine a dû faire une croix sur son vol.

Quelles compagnies aériennes acceptent les chiens? Travelcoup

Avec cette compagnie semi-privée, votre chien occupe le siège devant vous. L'espace pour les jambes est toujours d'au moins 109 cm. Vous n'aurez ni transport de fret, ni de séparation, ni d'attente au tapis à bagages. Air France et KLM

Les petits chiens jusqu'à 8 kg (caisse comprise) sont autorisés à voyager en cabine dans une cage souple et étanche, rangée sous le siège devant vous. Les chiens de plus grande taille voyagent en soute climatisée et pressurisée. Ces deux compagnies aériennes fournissent des informations détaillées sur les exigences relatives aux cages de transport pour animaux (conformes aux normes IATA) et aux documents de voyage. Lufthansa et Swiss

Ces compagnies autorisent les petits chiens jusqu'à 8 kg en cabine, également dans une cage de transport souple sous le siège. Pour les chiens plus grands, des normes de sécurité s'appliquent en soute. Lufthansa propose aussi un service spécial pour animaux de compagnie qui prend en compte les temps de transfert des animaux sur les longs trajets. Travelcoup

«J'étais complètement épuisée. J'avais faim et soif. Après ces journées intenses, je voulais juste rentrer chez moi», explique-t-elle. Les employés d'une animalerie ont eu pitié d'elle et ont fini par lui trouver une cage, beaucoup trop grande et qui lui a coûté près de 190 francs.

Mauvaise nouvelle au guichet

Jasmine et Leano passent la nuit à l'hôtel et la Suissesse en profite pour essayer de contacter Finnair. Après tout, Leano a voyagé dans la cabine à l'aller, et non dans la soute. La compagnie lui propose de prendre le vol du lendemain matin à 6 heures, le mardi 12 août, précisant qu'il reste à décider avec le pilote si le chien peut voyager en cabine. En effet, l'équipage en a déjà prévu deux à bord, soit le nombre maximum. En cas de refus du pilote, Jasmine devra se rabattre sur un vol plus tard dans la journée, à 16h30.

Jasmine passe une courte nuit, mais se réjouit de pouvoir rentrer chez elle. Seulement, une fois arrivée au guichet de l'aéroport, on lui annonce que malheureusement, Leano est trop grand. La compagnie ne semble pas s'être coordonnée avec le pilote. «C'était l'horreur», raconte la Suissesse. «J'étais fatiguée et désespérée.» Elle a dû patienter à l'aéroport jusqu'à prendre le vol suivant à 16h30 et Leano a voyagé dans sa cage, en soute. Un moment difficile pour sa maîtresse: «Je n'ai même pas pu lui dire au revoir correctement».

«Nous comprenons sa frustration»

Le vol dure deux heures et quarante minutes. Pendant ce temps, Jasmine ne cesse de penser à Leano, resté seul en soute. Une fois arrivés à Zurich, le personnel au sol fait rapidement sortir le chien de l'avion. «Leano était visiblement bouleversé. J'ai d'abord dû le caresser, comme on le fait avec les chiots, jusqu'à ce qu'il me reconnaisse.»

Leano a perdu du poids à cause du stress pendant le vol. Depuis, il semble manger correctement et avoir repris des forces. «Je suis contente que Leano ait si bien géré la situation. Il y a des chiens qui ne se remettent pas d'une telle expérience», confie Jasmine.

La Suissesse se dit déçue par la compagnie Finnair, et elle n'est pas la seule. D'autres propriétaires de chiens auraient déjà vécu des situations similaires.

Sollicitée par Blick, la compagnie aérienne s'est montrée compréhensive, mais a refusé de commenter davantage: «Nous comprenons la frustration que cette situation a pu engendrer, mais nous ne pouvons malheureusement pas faire de commentaires supplémentaires sur des cas individuels». Malgré cette odyssée, Jasmine ne veut pas renoncer aux compétitions à l'étranger. «L'année prochaine, le World Dog Show aura lieu en Italie. Là, au moins, je pourrai m'y rendre en voiture.»