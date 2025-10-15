DE
Un accident envisagé
Une randonneuse a été retrouvée sans vie dans l'Oberland bernois

Une randonneuse a été retrouvée morte mardi près du Brienzer Rothorn, dans l'Oberland bernois. La police privilégie la thèse de l'accident après une chute mortelle lors de sa descente vers Brienz.
Publié: il y a 47 minutes
Une randonneuse a été retrouvée morte mardi près du Brienzer Rothorn, dans l'Oberland bernois. (Image d'illustration)
ATS Agence télégraphique suisse

Une femme portée disparue après une randonnée dans la région du Brienzer Rothorn, dans l'Oberland bernois, a été retrouvée sans vie mardi lors d’une opération de recherche à laquelle a participé un hélicoptère de la Rega. La police privilégie la thèse de l’accident.

La randonneuse avait entrepris lundi une marche depuis le Brienzer Rothorn en direction de Brienz (BE). Pour des raisons à déterminer, elle a fait une chute mortelle lors de la descente dans la région du Gwandwald. L'identification formelle de la victime n’a pas encore eu lieu, ont indiqué mercredi la police cantonale et le Ministère public régional.

