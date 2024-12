«Contrairement au passé, il y a de plus en plus de parents en colère»

1/12 Le petit Eliot a une grosse bosse sur le front. Il a dû se rendre aux urgences pédiatriques de l'hôpital pour enfants de Saint-Gall pour cette raison. Photo: Kim Niederhauser

Sandro Zulian

L'ambiance de Noël est palpable à l'hôpital pédiatrique de Suisse orientale à Saint-Gall. Lors de notre visite, le personnel médical est occupé à installer les dernières guirlandes et décorations sur les plafonds et les murs.

Dans la cafétéria, un jeune couple est assis à une table. Devant eux se trouve un pied à perfusion, connu en médecine sous le nom de «sapin de Noël». Le tube de perfusion disparaît dans un porte-bébé posé sur une chaise devant eux. L'enfant est caché sous une épaisse couverture. La joie et la souffrance se côtoient ici, des mondes s'affrontent.

Un médecin rayonnant

Nina Notter est médecin-chef et coresponsable du service des urgences. Elle est pédiatre, dans le cœur et dans l'âme. C'est un sentiment agréable de voir un enfant sur le chemin de la guérison, dit-elle. Lorsque Nina Notter parle de ses petits patients, son visage s'illumine.

Au service des urgences, c'est l'effervescence. Les médecins et le personnel soignant se pressent dans les couloirs, dans un espace restreint. «Ici, nous avons par exemple un enfant qui est tombé sur la tête», explique Roger Lauener, médecin-chef du service de pédiatrie, en désignant un grand écran sur lequel on peut voir en un coup d'œil l'occupation du service des urgences.

Dyspnée et grosse bosse

Blick est autorisé à rendre visite à l'enfant dans sa chambre. Eliot a deux ans. Il s'agite sur le lit d'hôpital, une énorme bosse bleue sur le front. Sa mère Juliya Fedorova raconte: «Il essaie de monter de plus en plus haut chaque jour. Ce faisant, il est tombé de sa chaise sur le sol.» Eliot reste à l'hôpital pour la nuit afin d'être surveillé, car il a été victime de convulsions après sa chute.

La petite Marwa, âgée de 2 semaines, est également à l'hôpital pour enfants. Le nouveau-né a soudainement eu des problèmes de respiration. «Je suis très satisfaite du travail des médecins ici», déclare la mère Nima Abdi Daher. Marwa va mieux et toutes deux peuvent quitter l'hôpital le même jour.

«Chaque enfant a son tour»

Ce sont des «parents formidables», dit le médecin-chef Roger Lauener. Les parents compréhensifs et aimables représentent la majorité des cas à l'hôpital pédiatrique, soit 90 à 95% selon les estimations. Mais dans la réalité, il en va autrement. Les temps d'attente aux urgences recèlent justement un grand potentiel de conflit.

Martin Flade, co-responsable des urgences, rapporte que les parents sont impatients et parfois agressifs. «Nous prenons chaque enfant au sérieux, chaque enfant a son tour», précise-t-il. Mais lors du triage, les cas médicalement graves sont traités en premier, même si quelqu'un attend depuis longtemps.

C'est aussi pour cette raison qu'un gardien de nuit a été engagé il y a un an et demi. Fljorim Hasanaj, 51 ans, s'avance devant la caméra, un homme de grande taille portant un uniforme sur lequel est inscrit le mot «sécurité». «Par rapport au passé, il y a de plus en plus de parents en colère qui se défoulent», explique-t-il. Le travail est relativement nouveau, mais apparemment nécessaire. Selon Fljorim Hasanaj, le simple fait d'être là permet de calmer de nombreuses personnes.

«Des pierres d'achoppement au niveau du financement»

Un autre problème auquel l'hôpital pour enfants est confronté depuis longtemps est celui de l'argent. «Il y a des pierres d'achoppement au niveau du financement», explique Guido Bucher, CEO de la fondation Ostschweizer Kinderspital.

En cette période de Noël, il aimerait une fois de plus parler à la conscience des politiques. «Il est urgent d'améliorer la structure tarifaire de la médecine pour enfants et adolescents.» Car la médecine pédiatrique se distingue fondamentalement de la médecine pour adultes, explique Guido Bucher.

Il donne un exemple. «Un enfant arrive avec ses parents et doit être examiné. Mais il ne veut pas passer une radio. Il doit d'abord être rassuré.» Ensuite, les parents doivent également comprendre de quoi il s'agit. «Selon les cas, cela prend tellement de temps que ce système tarifaire, dans lequel le temps est un élément central, ne fonctionne plus.»

Nouveau foyer, nouveau système tarifaire

Le nouveau système tarifaire «Tardoc», qui remplacera le système «Tarmed» obsolète en Suisse à partir de janvier 2026, offrirait une chance de remédier à cette situation. Avec des ajustements précis, la pédiatrie pourrait être soulagée financièrement. Guido Bucher y souhaite un soutien politique pour les demandes de l'Alliance des hôpitaux pédiatriques suisses (Allkids).

Une période passionnante attend bientôt l'équipe de l'hôpital pédiatrique. Elle peut quitter l'ancien bâtiment construit dans les années 1960 et emménager dans un nouveau domicile sur le site de l'hôpital cantonal de Saint-Gall. Un nouveau chapitre commence.