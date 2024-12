De nombreuses stars du sport suisse ont donné la vie en 2024

Que ce soit pendant ou après la carrière, avoir un bébé est sans doute le plus grand des bonheurs, y compris pour les sportives et les sportifs. De nombreuses stars suisses et internationales ont eu la joie d'avoir un enfant en 2024. Revivez ces moments de bonheur!

Qui a eu la joie d'accueillir un bébé cette année? Blick effectue le tour d'horizon le plus complet possible du sport suisse et international!

Sur le plan sportif, Reto Schmidiger (32 ans) n'a pas été au top cette année. A la mi-décembre, le Nidwaldien a tiré un trait sur sa carrière. En revanche, le nouveau retraité du ski a vécu un grand moment dans sa vie privée. Le 22 janvier, lui et sa femme Annina se sont réjouis de la naissance de leur fils Nino. «Tout simplement fier et reconnaissant», écrit-il sur Instagram.

Tina Weirather

Tina Weirather (35 ans) est originaire du Liechtenstein. Mais durant sa carrière de skieuse, elle s'est entraînée la plupart du temps avec les Suissesses - c'est pourquoi elle est presque une Suissesse pour nous. Le 28 janvier, elle et son mari, l'ancien animateur radio de SRF3 Fabio Nay, sont devenus parents pour la première fois. Leur fils Lio est le plus grand bonheur du couple, marié depuis 2022.

Tina Weirather et Fabio Nay lors de leur mariage en 2022. Photo: Andreas Conrad

Carlo Janka

Le 15 février, la famille de Carlo Janka (38 ans) s'est agrandie! La petite a vu le jour chez lui à Obersaxen, dans les Grisons. Pour le vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2010 et sa femme Jenny, il s'agit du troisième enfant après Ellie (5 ans) et Lio (2 ans). Le couple s'est formé en 2017 et s'est marié deux ans plus tard.

Carlo et Jenny Janka en 2021 avec leur petite fille Ellie. Photo: Sven Thomann

Dario Cologna

Mi-avril, Leano Richard (3 ans) est devenu grand frère. Le quadruple champion olympique de ski de fond Dario Cologna (38 ans) et sa femme Laura ont pu se réjouir de la naissance d'une fille. Mila est née le 15 avril. «Nos cœurs sont pleins de joie», écrit Dario Cologna sur Instagram. Il poste une photo adorable sur laquelle Leano Richard tient la main de sa sœur.

Belinda Bencic

Début novembre 2023, Belinda Bencic (27 ans) a surpris tout le monde en annonçant sa grossesse. «Nous attendons notre petit miracle», a-t-elle écrit sur Instagram. Peu après, elle s'est fiancée à Martin Hromkovic. Et le 23 avril, la petite Bella a vu le jour. Avant même la naissance, il était clair pour la tenniswoman qu'elle voulait revenir sur le circuit en tant que maman. Depuis, elle a déjà rejoué ses premiers matches - et Bella y a assisté de près.

Bella assiste de près aux matches de tennis de sa maman Belinda Bencic. Photo: Instagram/belindabencic

Kevin Fiala

Pour Kevin Fiala (28 ans), le mois de mai 2024 restera un souvenir chargé en émotion. La star suisse de la NHL et sa femme Jessica sont devenus parents pour la première fois. Peu après la naissance, Kevin Fiala quitte sa famille pour aller jouer avec l'équipe nationale de hockey aux championnats du monde. Il parvient à atteindre la finale contre la République tchèque. «La naissance a été le plus beau jour de ma vie», déclare Kevin Fiala un peu plus tard. Et sa petite fille Masie-Mae aura certainement consolé son papa de l'amère défaite en finale.

Ricardo Rodriguez

La Nati a été éliminée en quart de finale de l'Euro. Pourtant, le jour de la finale a une signification particulière pour une star de la Nati. Ricardo Rodriguez est devenu papa pour la deuxième fois le 14 juillet. Lui et sa compagne de longue date Nicole ont célébré la naissance de Cruz. Après Santiago (3 ans), il s'agit du deuxième fils du couple.

Briar et Yannick Schwaller-Hürlimann

Enceinte de six mois, Briar Schwaller-Hürlimann participe avec son mari Yannick aux championnats du monde de double mixte en curling. «Sur la piste de curling, je sens de temps en temps les mouvements du bébé», sourit-elle. A l'époque déjà, elle sait qu'elle attend un fils. Le 16 juillet, River Walter voit le jour. «Nous sommes très heureux de rencontrer enfin les pieds qui ont tapé le ventre de Briar ces derniers mois», s'est réjoui le couple.

C'est avec cette photo que le couple de curleurs annonce la naissance de leur fils. Photo: Instagram/xbriarx

Denise Feierabend

En août, la terre s'est arrêtée un instant pour Denise Feierabend. C'est par ces mots que l'ancienne skieuse annonce qu'elle est à nouveau devenue maman. Le 21 août, Jonas a vu le jour. Pour Denise Feierabend et son mari Andy Senn, qu'elle a rencontré en 2017 et épousé trois ans plus tard, il s'agit du deuxième enfant. Leur fille Lina a deux ans.

Manuel Akanji

«Nous sommes extrêmement heureux et incroyablement reconnaissants d'annoncer la naissance de notre magnifique fille», écrit Manuel Akanji sur les réseaux sociaux en septembre. Khiara Sofia Yemaya est le nom du troisième enfant de la star de la Nati et de sa femme Melanie, qui a fêté son anniversaire le 9 septembre. Keeyan Lamar Ayodele (2 ans) et Aayden Malik Adebayo (4 ans) sont visiblement fiers de leur petite sœur, comme on peut le voir sur les photos que Manuel Akanji partage.

Mauro Caviezel

L'ex-star du ski Mauro Caviezel peut se réjouir d'un double bonheur. Le 11 novembre, lui et sa femme Nina sont devenus parents des jumeaux Nala Rose et Maleo Mauro. «Je suis très excité de leur faire découvrir le monde», écrit Mauro Caviezel. Et d'ajouter: «Fier et plein d'impatience». Le skieur a rencontré sa femme en 2020, alors qu'il se remettait d'une rupture du tendon d'Achille. En 2023, ils ont célébré un mariage somptueux.

Simon Kindschi

Le 15 novembre, le joueur du CP Berne Simon Kindschi se trouve dans le bus en direction de Fribourg pour y disputer le soir le derby des Zähringen. Il aura lieu sans le Grison. «A mi-chemin de Fribourg, on m'a dit dans le bus de faire demi-tour», raconte-t-il à Blick. Un accompagnateur l'emmène à l'hôpital auprès de sa femme Nina (32 ans), qui est enceinte. Ensuite, tout va très vite. Avant même la fin du match à Fribourg, le petit Men voit le jour. C'est un vrai bébé hockeyeur puisque sa maman a remporté la médaille de bronze aux championnats du monde et aux Jeux olympiques avec la Nati.

Simon et Nina Kindschi se complaisent dans le bonheur d'avoir un bébé depuis novembre. Photo: Pius Koller

Mark Streit

Peu avant son 47e anniversaire, Mark Streit a reçu un cadeau spécial. L'ex-star de la NHL et sa femme Fabienne ont célébré la naissance de leur fils Nicklas le 1er décembre. «Tout a été géré de manière calme, sereine et souveraine», déclare Mark Streit à Blick. Après leurs filles Victoria (7 ans) et Josephine (6 ans), c'est le troisième enfant pour Mark et Fabienne Streit. Ils sont en couple depuis l'été 2014 et ont célébré leur mariage de rêve deux ans plus tard.

Mark Streit avec son fils Nicklas. Photo: zVg

Les bébés «internationaux» du sport

De nombreuses stars du sport suisse ont eu la joie de voir leur famille s'agrandir en 2024, mais aussi des stars internationales. Le footballeur allemand Joshua Kimmich est devenu père pour la quatrième fois, son compatriote Marco Reus s'est délécté du bonheur d'avoir un bébé pour la deuxième fois. Le joueur du FC Bâle Mohamed Draeger et le joueur brésilien Neymar ont également eu des enfants.

La joueuse de tennis allemande Sabine Lisicki est devenue maman d'une fille prénommée Bella, tout comme Belinda Bencic. L'ancien joueur Andreas Seppi est également devenu père. Joakim Nordström, joueur du HC Davis, a lui vécu des moments d'angoisse car son fils Sandro est né prématurément.

Le monde du ski s'est réjoui de la naissance de nombreux bébés. Alexis Pinturault, Julia Mancuso, Eva-Maria Brem et Mattias Hargin - toutes et tous ont été heureux en 2024, tout comme les couples de skieurs Tessa Worley et Julien Lizeroux ou Resi Stiegler et David Ketterer, pour n'en citer que quelques-uns.

Et certaines stars du sport ont annoncé qu'elles étaient dans l'attente d'un heureux événement. Ainsi, le capitaine de l'équipe nationale Granit Xhaka, la footballeuse de l'équipe nationale Ramona Bachmann, le vététiste Matthias Flückiger ou la joueuse de beach-volley Joana Mäder, entre autres, auront des enfants en 2025.