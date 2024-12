Visite surprise à l'hôpitla Barth Constantin: «C'est important de faire plaisir aux enfants à Noël»

Christian et Barthélémy Constantin ont joué les père Noël à l'hôpital de Sion! Près de 30 enfants ont eu droit à des cadeaux et à la visite surprise du duo le plus célèbre du Valais (et de Suisse romande?).