Au menu de ce jeudi 13 novembre: l'alerte d'une élue sur le sort de la Suisse, une comédienne virée pour un keffieh, l'assurance maladie selon le revenu, l'initiative pour taxer les billets d'avion et pour finir la rencontre entre les CFF et Stadler Rail.

Une élue allemande avertit: Poutine pourrait semer le chaos en Suisse sans tirer un seul coup

Une élue allemande avertit: Poutine pourrait semer le chaos en Suisse sans tirer un seul coup

1/2 Pour l'élue allemande Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Poutine pourrait semer le chaos en Suisse. Photo: Getty Images

«A la Saint-Brice, le temps sera celui du jour de l’an», dit le dicton du jour. Et si l’adage se vérifie, le 1er janvier devrait s’annoncer plutôt ensoleillé, malgré quelques passages nuageux. De quoi espérer une nouvelle année sous de bons auspices. Côté actualité, Blick, avec le soutien de l’ATS, vous propose un tour d’horizon des nouvelles suisses de ce jeudi 13 novembre.

1 Le Kremlin sèmera-t-il le chaos?

La Russie peut plonger la Suisse dans le noir, rendre ses tunnels impraticables, paralyser ses centres de données et de logistique, sans avoir recours à des chars ou à des avions de combat, avertit dans le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund» la politicienne allemande Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Parti libéral-démocrate). C'est une menace qui pèse sur toute l'Europe, ajoute-t-elle. «Compte tenu de la brutalité [du président russe Vladimir] Poutine, je pense qu'il est illusoire de croire qu'une attaque contre un Etat européen épargnera à long terme la Suisse.»

2 Une comédienne virée pour un foulard palestinien

Une comédienne engagée comme récitante par l'Orchestre de la Suisse romande (OSR) a vu son contrat rompu sans préavis après avoir arboré un foulard palestinien sur la scène du Victoria Hall samedi à Genève, lors des saluts au public, relate jeudi «Le Courrier». C'est «un élément vestimentaire culturel qui est devenu un symbole, un signe de solidarité pacifique avec une population civile qui subit un génocide», déclare la comédienne dans le journal. «L'OSR considère que ses concerts doivent rester des espaces de rassemblement, de respect et de neutralité, exempts de toute expression ou symbole à caractère politique», répond dans «Le Courrier» Steve Roger, le directeur de l'orchestre.

3 La majorité des Suisses prête pour des primes selon le revenu

Six Suisses sur dix (61%) sont favorables à des primes de l'assurance maladie en fonction du revenu, révèle un sondage de l'institut M.I.S Trend relayé jeudi par «Le Temps». La moitié des personnes interrogées (50%) se disent également intéressées par une prime maladie en fonction du comportement (activité physique, tabac, alimentation). Quant à la prévention, 64% des sondés estiment qu'elle relève de la responsabilité individuelle. Mais ce sujet est marqué par de grandes différences entre les régions linguistiques: ainsi, 71% des Alémaniques, contre 63% des italophones et 48% des Romands, indiquent que la prévention relève de la responsabilité individuelle.

4 La Suisse prépare une initiative pour taxer les billets d’avion

Une initiative populaire visant à taxer les billets d'avion est en préparation, rapportent jeudi «24 heures» et la «Tribune de Genève». Le texte, préparé par actif-trafiC, une organisation militant depuis plus de 30 ans pour une mobilité écologique, sera lancé officiellement en 2026. Le but de l'initiative est d'arrêter la croissance du trafic aérien et de rendre les transports publics plus attractifs. Le montant de la taxe n'est pas encore arrêté, mais l'idée est de fixer le prix selon le principe du pollueur-payeur. Les recettes générées seraient majoritairement reversées à la population, sous forme de bons, pour encourager l'utilisation des transports publics et une partie de l'argent servirait à développer des offres ferroviaires plus attrayantes pour les voyages internationaux.

5 Stadler Rail convoque les CFF

Une réunion entre des représentants de Stadler Rail et des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) doit avoir lieu ce jeudi, annonce le journal Blick. Le groupe thurgovien souhaite savoir pourquoi il a obtenu un résultat moins bon que Siemens dans le cadre de la procédure d'attribution pour 116 nouveaux trains à deux étages par les CFF, un contrat à plusieurs milliards de francs. Les CFF précisent dans Blick qu'ils vont informer tous les soumissionnaires de manière transparente sur la façon dont l'évaluation a été effectuée. Une centaine d'experts y ont participé, précisent les CFF.