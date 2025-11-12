Des ossements vieux de 30 ans ont été découverts à Zinal.
Photo: police cantonale valaisanne
Mathilde JaccardJournaliste Blick
Le 15 octobre 2025, des alpinistes ont fait découverte sur le glacier de l’Obergabelhorn, situé au-dessus de Zinal. Selon un communiqué de la Police cantonale valaisanne, des ossements humains ont été retrouvés. Ces derniers, accompagnés d’effets personnels, ont été récupérés par les forces de l’ordre.
Les investigations ont révélé que ces restes appartenaient à un homme disparu depuis 1994. À cette époque, deux alpinistes avaient été portés disparus dans cette région. La première victime avait été retrouvée en 2000. Les analyses ont confirmé qu’il s’agissait d’un citoyen suisse né en 1969. Cette découverte met fin à plus de 30 ans de mystère.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas