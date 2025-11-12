Publié: il y a 55 minutes

Des ossements humains découverts sur le glacier de l'Obergabelhorn en Valais ont été identifiés comme appartenant à un alpiniste disparu en 1994. Cette découverte résout une énigme vieille de 30 ans et clôt une affaire longtemps restée sans réponse.

Des alpinistes retrouvent des ossements humains datant de 1994

Des ossements vieux de 30 ans ont été découverts à Zinal. Photo: police cantonale valaisanne

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Le 15 octobre 2025, des alpinistes ont fait découverte sur le glacier de l’Obergabelhorn, situé au-dessus de Zinal. Selon un communiqué de la Police cantonale valaisanne, des ossements humains ont été retrouvés. Ces derniers, accompagnés d’effets personnels, ont été récupérés par les forces de l’ordre.

Les investigations ont révélé que ces restes appartenaient à un homme disparu depuis 1994. À cette époque, deux alpinistes avaient été portés disparus dans cette région. La première victime avait été retrouvée en 2000. Les analyses ont confirmé qu’il s’agissait d’un citoyen suisse né en 1969. Cette découverte met fin à plus de 30 ans de mystère.