Une collision avec un bus à Bâle fait trois blessés

Une collision entre une voiture et un bus des transports publics de Bâle a fait samedi trois blessés légers. (Image d'illustration)
ATS Agence télégraphique suisse
Une collision entre une voiture et un bus des transports publics de Bâle a fait samedi trois blessés légers. Les passagers du bus dont un enfant d'un an, ont été transportés à l'hôpital. Le véhicule des TP bâlois est sérieusement endommagé, la voiture complètement détruite.
L'accident s'est produit peu avant midi. Il a eu lieu à une intersection où le trafic est régulé par des feux indiquant la priorité. Les deux conducteurs affirment avoir eu le vert. La police recherche des témoins.
