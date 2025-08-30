Dernière mise à jour: il y a 1 minute

Tragédie sur la route de la Gruyère: une quinquagénaire a perdu la vie à Essert. L'accident s'est produit vendredi vers 20h10, entraînant la fermeture de la route pendant trois heures.

Une quinquagénaire perd la vie dans un accident de moto

Une motocycliste de 56 ans a perdu la vie vendredi dans un grave accident à Essert (FR). La police cantonale fribourgeoise a ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances du drame.

La motocycliste circulait sur la route de la Gruyère, vendredi vers 20h10, de La Roche en direction du Mouret. Dans une courbe à gauche à Essert, pour une raison encore inconnue, elle a perdu la maîtrise de son véhicule et percuté un panneau de signalisation avant de chuter lourdement au sol, indique la police dans un communiqué diffusé samedi.

Des tiers ont tenté de lui porter secours avant l’arrivée des ambulanciers et du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Malgré les soins, la victime a succombé à ses blessures sur les lieux de l'accident. La route de la Gruyère a été fermée à la circulation durant trois heures.