Un motard de 52 ans originaire du canton de Fribourg a perdu la vie vendredi dans un accident à Tramelan (BE). Il est entré en collision frontale avec une voiture sur la Grand-Rue. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Un motard décède après un accident à Tramelan

Un motard décède après un accident à Tramelan

La commune de Tramelan, canton de Berne, le 14 août 2013. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Un motard a perdu la vie vendredi après un accident de la circulation à Tramelan. Il est entré en collision avec une voiture, a indiqué la police cantonale bernoise.

La police a été informée vers 10h10 de l'accident qui a eu lieu sur la Grand-Rue tramelote, peut-on lire dans un communiqué. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime circulait sur la Grand-Rue en direction de Tavannes lorsqu’il s’est, pour des raisons encore à déterminer, retrouvé sur la voie opposée. Il est alors entré en collision frontale avec une voiture qui arrivait en sens inverse.

Malgré des mesures de sauvetage immédiatement entreprises par des tiers, puis reprises par les forces d’intervention, le motard est décédé sur place. La victime est un Suisse de 52 ans, domicilié dans le canton de Fribourg, a écrit la police.

Une enquête est ouverte

Le tronçon de route a été entièrement bouclé durant plusieurs heures pour les besoins de l’intervention. Outre divers services de la Police cantonale bernoise, l’intervention a mobilisé une équipe d’ambulanciers, ainsi qu’un hélicoptère de la Rega, les spécialistes de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, et le Care Team du canton de Berne.

Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public du Jura bernois, afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.