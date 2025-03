Une actrice en pleine renaissance Pamela Anderson ne viendra finalement pas à Lausanne

Pamela Anderson, attendue aux Rencontres du 7e art de Lausanne, annule sa venue. L'actrice de 57 ans, en pleine renaissance, joue dans 'The Last Showgirl', projeté le 15 mars au cinéma Capitole et le 26 mars en Suisse romande.