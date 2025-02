Jusqu'à présent, le business lifestyle de la duchesse Meghan est un fiasco

1/4 La duchesse a d'abord dû rebaptiser sa marque lifestyle, puis retirer des produits de son assortiment. Photo: IMAGO/Avalon.red

Avant son mariage avec le prince Harry, la duchesse Meghan s'était déjà largement aventurée dans le monde du lifestyle et avait tenu pendant trois ans le blog à succès «The Tig». Mais son retour s'avère plus difficile que prévu. Sous le nom «American Riviera Orchard», la duchesse Meghan a lancé une nouvelle boutique en ligne et y a proposé des livres de cuisine, de la vaisselle, des confitures ou encore des biscuits pour chiens. Mais peu de temps après, la boutique a dû fermer ses portes. La raison? L'office américain des brevets est intervenu et a reproché à la marque d'avoir un nom trompeur.

Par «American Riviera», les Américains entendent la bande côtière autour de Santa Barbara, où vivent Harry et Meghan, ce qui signifie que les produits vendus doivent provenir de cette région. En cela, la loi ne diffère pas de celle de la Suisse. Si l'on fait de la publicité dans notre pays avec le label Swiss Made ou une croix suisse, la production doit avoir lieu en Suisse et les produits utilisés doivent en provenir.

Une lettre de la Chine

Comment la duchesse Meghan réagit-elle à ce coup de frein? Elle rebaptise sa marque. «American Riviera Orchard» devient «As Ever» («Comme toujours» en français). Elle explique ce changement de nom dans une vidéo Instagram: «Si vous m'avez suivie depuis l'époque de la création de 'The Tig', vous savez que l'expression 'comme toujours' ou 'comme d'habitude' ne pourrait pas être plus vraie pour moi. Ce nouveau chapitre est une extension de ce que j'ai toujours aimé et combine merveilleusement tout ce que j'apprécie: manger, jardiner, se divertir, vivre en appréciant le quotidien.»

Mais rien n'y fait. A peine la duchesse avait-elle fait enregistrer ce nouveau nom, qu'elle a reçu du courrier de la Chine: la marque de fast-fashion «Asever» s'est manifestée, craignant un risque de confusion. L'Office américain des brevets est alors à nouveau intervenu et a envoyé à la duchesse une décision de refus partiel sur 145 pages. «Les marques sont identiques sur le plan sonore et presque identiques sur le plan visuel, et donc confusément similaires», y est-il écrit. Meghan et ses conseillers ont alors retiré tous les vêtements de l'assortiment et la demande a été approuvée. Une boutique Meghan sans vêtements? Coup dur.

Majorque contre-attaque

Après les vêtements, c'est le logo de «As Ever» qui pourrait bientôt disparaître. En effet, celui-ci ne serait pas non plus issu de l'esprit créatif de la duchesse Meghan, mais serait inspiré des armoiries de la petite ville majorquine de Porreres. Là encore, le diable se cache dans les détails: alors qu'à Porreres, deux hirondelles virevoltent autour d'un palmier, chez la duchesse Meghan, ce sont des colibris.

À gauche, le logo de la marque «As Ever» de Meghan, à droite, les armoiries de la petite ville majorquine de Porreres. Photo: zVg

L'incompréhension est grande du côté de l'île. «Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une blague, mais en y regardant de plus près, nous avons constaté que les deux images étaient en fait très, très similaires», explique Francisca Mora Veny, maire de Porreres au journal «Bild». Mais cette dernière ne veut en aucun cas porter plainte, préférant prendre l'affaire à la légère.

Pamela Anderson plagiée?

Le prochain coup d'éclat de la duchesse doit être sa propre émission de cuisine sur Netflix, qui devrait débuter le 4 mars 2025. Elle s'intitule «With Love, Meghan» et la star de l'émission en fait la promotion avec ces termes: «J'ai toujours aimé prendre quelque chose d'assez commun et l'amener à un autre niveau.» La phrase rappelle fortement celle d'une autre célébrité de la télévision: Pamela Anderson. La star avait en effet déclaré lors de son émission de cuisine «Pamela's Cooking With Love»: «J'adore cuisiner. J'ai toujours voulu amener les choses à un autre niveau.»

Les deux bandes-annonces se ressemblent également beaucoup, déplorent les internautes observateurs. Dans leurs bandes-annonces, Pamela Anderson comme la duchesse Meghan arpentent un potager luxuriant et cueillent différentes plantes sur des buissons et des arbustes. Le concept est, lui aussi, remarquablement similaire. Les deux femmes invitent des hôtes à leur domicile pour cuisiner avec eux.

Pour ce cas-là, une explication des concepts similaires des deux émissions de cuisine pourrait résider dans la proximité des dates de lancement. «Pamela's Cooking With Love» est diffusée depuis le 24 février 2025. «With Love, Meghan» aurait également dû être mis en ligne à cette date, mais la date a été repoussée au 4 mars 2025 en raison des incendies de forêt à Los Angeles.