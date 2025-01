La diffusion d'une série Netflix de Meghan Markle repoussée

A cause des incendies de Los Angeles

Dans sa série culinaire, Meghan Markle fait la cuisine et jardine avec d'autres célébrités. Photo: Keystone/AP

ATS Agence télégraphique suisse

La duchesse a indiqué dans un communiqué dimanche avoir souhaité reporter la diffusion de cette série où elle fait la cuisine et jardine avec d'autres célébrités le temps de «se concentrer sur les besoins de ceux qui sont affectés par les feux».

Elle vit désormais avec le prince Harry et les deux enfants du couple à Montecito, localité cossue à environ 150 kilomètres au nord-ouest de Los Angeles. Le fils cadet du roi britannique Charles III et son épouse se sont rendus récemment rendre visite aux rescapés des incendies à Pasadena, dans la banlieue de la mégalopole. Ils ont appelé les Californiens à héberger des évacués. Selon le journal britannique The Telegraph, ils hébergent des proches qui ont dû abandonner leur maison.

Depuis leur rupture fracassante avec la monarchie britannique en 2020, motivée en partie par leur envie d'indépendance financière, le couple a lancé plusieurs projets avec des succès variés, surtout quand ils ne sont pas liés à leur rapport difficile avec la famille royale.

Ils ont fait parler d'eux pour le documentaire sur Netflix, dans lequel ils règlent leurs comptes avec la royauté. Mais le podcast lancé par Meghan a été arrêté par Spotify après une seule série. L'actrice a lancé en mars sa propre marque, «American Riviera Orchard», centrée sur les arts de la table et de la maison.