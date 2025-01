Ils voulaient la paix et la liberté, ils n'ont fait que perdre leur crédibilité et leur argent. Le prince Harry et la duchesse Meghan ont créer un modèle économique basé sur le scandale et la polémique qui, aujourd'hui, s'écroule.

Le business de Meghan et Harry, basé sur le scandale et le luxe, ne marche plus

1/4 Le 19 mai 2018, le prince britannique Harry et l'actrice américaine Meghan Markle se sont mariés à Windsor. Alors que le couple avait encore les faveurs du peuple, il fait aujourd'hui partie des membres les moins appréciés de la famille royale. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Flavia Schlittler

Le soir du 8 janvier 2020, les fans de la royauté et les médias du monde entier ont retenu leur souffle. Le prince Harry et son épouse la duchesse Meghan ont annoncé sur Instagram qu'ils se retiraient de la royauté. On savait déjà quel modèle économique ils avaient en tête: les privilèges, sans les devoirs. Une vie libre avec leur bébé Archie, alors âgé de huit mois, entre le palais de Buckingham et l'Amérique du Nord.

Gagner leur propre argent, vivre en paix et en liberté, tel était leur projet, qui a d'ailleurs donné naissance au terme «Megxit», combinaison du prénom «Meghan» et de «Brexit», le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Meghan Markle a été considérée comme l'instigatrice de la rupture avec le protocole royal et, par conséquent, avec la famille du prince. Il ne faut pas oublier que l'actrice américaine était autrefois la favorite et l'espoir du peuple et des médias britanniques. Elle a façonné l'image d'une femme forte et l'a cimenté lors de son mariage avec le prince Harry le 19 mai 2018, lorsqu'elle a parcouru seule la moitié du chemin jusqu'à la salle des mariages du château de Windsor.

Un modèle économique qui s'essouffle

L'engouement positif pour Meghan aurait pu durer... Si les deux amoureux n'avaient pas eu un comportement aussi antipathique, même si cette attitude de riches capricieux a probablement fondé leur modèle commercial, qu'ils ont par la suite rendu eux-mêmes absurde.

Les voir visiter des quartiers défavorisés en vêtements de marque n'a déjà pas plu au public, mais c'est lors de leurs accusations envers la famille royale que le grand public s'est véritablement enflammée. Harry a ainsi accusé son frère, le prince William, de violence physique et son père de manque d'amour, ainsi que la princesse Kate d'avoir fait pleurer Meghan lors de son mariage.

Ce modèle économique, basé essentiellement sur le «drama» et la polémique, a rapidement défini ce que Harry et Meghan étaient prêts à faire pour rafler la mise. Constatant l'audience générée (et les millions engrangés), ils ont poursuivi leurs tirades à trois reprises avec des révélations encore plus extrêmes: en mars 2021 chez la présentatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey, en décembre 2022 dans leur documentaire à scandale Netflix «Harry & Meghan» et en janvier 2023 dans la biographie de Harry «Spare», où le prince Harry a admis pour la première fois avoir été la force motrice derrière le «Megxit».

Le public n'est plus dupe

Et maintenant? Leurs aventures avec la famille royale ont été racontées, ils ont perdu en crédibilité et en argent et la pression sur eux ne fait qu'augmenter. Pour le contrat de 100 millions de dollars avec le géant du streaming Netflix, un succès est nécessaire.

Harry a échoué à ramener le public à l'été 2023 avec le documentaire «Heart of Invictus» et depuis le 10 décembre 2024 avec sa série documentaire «Polo», qui n'intéresse pas non plus. Il semble peu probable que Meghan puisse redresser la barre avec son émission de cuisine et de jardinage de luxe «With Love, Meghan» à partir du 15 janvier. Les critiques de la bande-annonce sont déjà accablantes.