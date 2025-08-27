Publié: il y a 13 minutes

Un suspect a été arrêté suite à la mort violente d'une femme de 47 ans à Neuhausen am Rheinfall (SH). La police privilégie la piste d'un homicide. Un homme de 51 ans a également été trouvé grièvement blessé sur les lieux.

Un suspect arrêté après la mort d'une femme à Neuhausen (SH)

Du sang sur la porte d'entrée

Un suspect a été arrêté suite à la mort violente d'une femme de 47 ans à Neuhausen am Rheinfall (SH). (Image d'illustration)

ATS Agence télégraphique suisse

La police schaffhousoise a arrêté un suspect après la mort violente mardi d'une femme de 47 ans dans un appartement de Neuhausen am Rheinfall (SH). Un homme de 51 ans avait aussi été trouvé grièvement blessé sur les lieux du crime présumé. La piste d'un homicide est désormais privilégiée.

Le déroulement des faits et leurs circonstances restent encore peu clairs, indique mercredi le Ministère public schaffhousois. Les enquêteurs et l'institut médico-légal restent à pied d'oeuvre.

Mardi, la police schaffhousoise avait été alertée peu avant 15h00, du sang ayant été découvert sur la porte d'entrée d'un appartement. Les policiers dépêchés sur place ont trouvé deux personnes grièvement blessées. La femme est décédée malgré des tentatives de réanimation. L'homme a été héliporté à l'hôpital.