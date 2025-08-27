DE
FR

Du sang sur la porte d'entrée
Un suspect arrêté après la mort d'une femme à Neuhausen (SH)

Un suspect a été arrêté suite à la mort violente d'une femme de 47 ans à Neuhausen am Rheinfall (SH). La police privilégie la piste d'un homicide. Un homme de 51 ans a également été trouvé grièvement blessé sur les lieux.
Publié: il y a 13 minutes
Partager
Écouter
Un suspect a été arrêté suite à la mort violente d'une femme de 47 ans à Neuhausen am Rheinfall (SH). (Image d'illustration)
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police schaffhousoise a arrêté un suspect après la mort violente mardi d'une femme de 47 ans dans un appartement de Neuhausen am Rheinfall (SH). Un homme de 51 ans avait aussi été trouvé grièvement blessé sur les lieux du crime présumé. La piste d'un homicide est désormais privilégiée.

A lire aussi
De nouveaux éléments troublants sur la famille décimée par un père
Triple féminicide de Corcelles
«Il ne parlait pas de sa vie privée, mais beaucoup de sa maladie psy»
«Je voulais tuer quelqu'un»: L'ado qui a poignardé son amie en Argovie explique son geste
Meurtre choquant à Berikon
«Je voulais tuer»: L'ado qui a poignardé son amie en Argovie s'explique

Le déroulement des faits et leurs circonstances restent encore peu clairs, indique mercredi le Ministère public schaffhousois. Les enquêteurs et l'institut médico-légal restent à pied d'oeuvre.

Mardi, la police schaffhousoise avait été alertée peu avant 15h00, du sang ayant été découvert sur la porte d'entrée d'un appartement. Les policiers dépêchés sur place ont trouvé deux personnes grièvement blessées. La femme est décédée malgré des tentatives de réanimation. L'homme a été héliporté à l'hôpital.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus