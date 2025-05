1/5 L'ESC 2025 à Bâle est terminé, mais il continue de faire parler de lui. Photo: keystone-sda.ch

Keystone-SDA

Au terme de l'Eurovision Song Contest (ESC) 2025, plusieurs chaînes de télévision participantes estiment que des clarifications sont nécessaires concernant les votes du public. Le résultat qui fâche? Les points attribués à Israël qui, lors de la finale de l'ESC, ont montré une divergence frappante entre le vote du jury et celui des téléspectateurs. L'organisateur, l'Union européenne de radio-télévision (UER) à Genève, confirme les réactions mécontentes à ce sujet.

L'UER renvoie à la société Digame, qui coordonne depuis des années le télévote pour l'ESC. Elle aurait confirmé que les résultats des votes de tous les pays ont été correctement répartis.

Flop auprès du jury, top auprès du public

Lors de la finale de samedi dernier, la chanteuse israélienne Yuval Raphael a obtenu 60 points de la part des jurys spécialisés des 37 pays participants et s'est ainsi retrouvée à la 15e place du classement. Mais selon les informations de l'UER, elle aurait occupé la première place, et de loin, dans les préférences du public. Elle a obtenu un total de 297 points du public, ce qui la propulse à la deuxième place du classement général. Le vainqueur de l'ESC, l'Autrichien JJ, a lui obtenu 258 points des jurys et 178 points du public.

Zoë Më, qui représentait la Suisse avec la chanson «Voyage», était par moments en tête des votes du jury, devant JJ, mais s'est retrouvée à la deuxième place après le verdict des jurys. Elle a échoué avec zéro point dans le vote du public et a donc terminé dixième avec 214 points.

Plaintes de plusieurs chaînes

«Nous pouvons confirmer que depuis la grande finale de samedi, nous avons été en contact avec plusieurs chaînes concernant les votes du concours, a déclaré le directeur de l'ESC, Martin Green. Nous prenons leurs préoccupations très au sérieux.» Il a ajouté qu'une discussion approfondie serait menée en vue de la 70e édition qui aura lieu l'année prochaine en Autriche.

La procédure de vote pour le Concours Eurovision de la chanson serait «la plus avancée au monde». Tout est examiné et vérifié «afin d'exclure tout modèle de vote suspect ou irrégulier», a encore fait savoir le directeur de l'ESC. L'entreprise Digame a confirmé la validité des votes.

La chaîne de télévision publique espagnole RTVE, entre autres, a déclaré vouloir demander une vérification du vote des téléspectateurs. Davantage en colère, la chaîne publique belge VRT a remis en question sa future participation à l'ESC. Selon elle, rien n'indique que le décompte des voix n'a pas été effectué correctement, mais la question est de savoir «si le système de vote actuel garantit un reflet équitable des opinions des spectateurs et des auditeurs».