Si la Fribourgeoise Zoë Më a séduit le jury de l'Eurovision à Bâle, elle n'a pas su conquérir le cœur du public, qui lui a accordé 0 point. Quels pays ont le plus boudé la Suissesse et sa chanson voyage? Blick fait le point.

1/5 Zoë Më s'est classée 10e à l'Eurovision à Bâle. Photo: Alma Bengtsson/EBU

Fynn Müller

Classée deuxième à l'issue du vote du jury, la Suisse est tombée de haut lors du vote du public, puisqu'elle n'a pas récolté le moindre point. Les téléspectateurs des différents pays d'Europe n'ont visiblement pas été conquis par la prestation de la Fribourgeoise Zoë Më, qui défendait les couleurs helvétiques avec sa chanson «Voyage».

Ce résultat est d’autant plus frustrant que le Portugal a bien failli empêcher ce zéro pointé. En effet, le public lusitanien a classé la Suisse 11e. Or pour glaner un point, il fallait être classé dans le top 10.

Une humiliation signée Malte

Certaines nations se sont montrées plus clémentes que d'autres. Ainsi, l'Estonie et la Lettonie ont placé la chanson de Zoë Më en 14e position, tandis que l’Autriche et l’Allemagne l’ont classée 15e. Pire encore, le Monténégro et Malte ont infligé une véritable claque à la Suisse en la classant dernière.

La Fribourgeoise n'a pas non plus convaincu en Australie, en Azerbaïdjan, à Chypre, au Luxembourg, et Italie et Espagne, où elle ne parvient jamais à dépasser le 23e rang. Un télévote à oublier pour la Suisse, qui aura à cœur de faire mieux l'année prochaine en Autriche.

Pour les fans qui souhaiteraient connaître en détail le score obtenu par la Suisse lors du télévoting, Blick vous propose un aperçu complet des résultats.