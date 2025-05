1/6 Zoë Më termine à la dixième place de l'ESC 2025. Photo: keystone-sda.ch

Fynn Müller

Zoë Më et la Suisse qu'elle représente étaient en bonne voie lors de la finale de l'Eurovision. Avec une deuxième place selon le jury, on pouvait rêver d'une nouvelle victoire de la Suisse. Les fans ont vibré jusqu'à la fin, où il ne restait plus que trois nations. L'Autriche, Israël ou la Suisse: l'un des trois allait remporter la victoire.

Puis, c'est le coup de massue. «Les téléspectateurs du monde entier t'ont attribué… zéro point», annonce la présentatrice Sandra Studer. Aïe. Zoë Më et son équipe sont visiblement surpris, mais la chanteuse remercie tout de même les fans avec un bisou à la caméra.

Les commentateurs de la RTS Jean-Marc Richard et Michael von der Heide n'en reviennent pas: «C'est pas possible! Ça c'est incroyable. Elle finira 10ème!»

Lors de l'annonce, un murmure parcourt la Halle Saint-Jacques de Bâle. Personne ne réalise vraiment ce qu'il s'est passé. Hazel Brugger, Sandra Studer et Michelle Hunziker restent professionnelles et poursuivent le spectacle, même si l'expression d'Hazel Brugger laisse deviner ce qu'elle pense du vote du public.

Les fans défendent Zoë Më dans les commentaires

Les Suisses ne sont pas les seuls à être consternés par ce zéro pointé. Des centaines de commentaires s'accumulent sous la dernière publication Instagram de Zoë Më, le message étant souvent le même: la Suissesse ne mérite pas une telle sanction.

«Comment est-ce possible d'obtenir 0 point au télévote?», s'interroge une utilisatrice. Plus de 1000 personnes ont liké ce commentaire. Une autre utilisatrice écrit: «Tu étais incroyable. Je ne comprends pas comment tu n'as pas obtenu un seul point du public.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

De nombreux fans se montrent surpris, car ils auraient voté pour Zoë Më et ne comprennent donc pas pourquoi elle n'a pas obtenu de points. «Pas de point ne signifie pas pas de vote», explique quelqu'un dans les commentaires, avant d'ajouter: «Mais c'est quand même injuste.»

Zoë Më réagit à son échec

Zoë Më prend avec philosophie les zéro point obtenu lors du vote du public. Dans une interview après l'émission, la chanteuse originaire de Bâle se dit fière d'être deuxième au classement du jury. C'est tout ce qui compte pour elle, car après tout, le jury dispose d'une grande expertise.

En revanche, «Voyage», la chanson de la Suissesse, n'a pas du tout plu au public. En fin de compte, l'Eurovision est un événement populaire, pas une émission de télé-réalité, et Zoë Më en a cruellement fait l'expérience.