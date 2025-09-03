Un grave accident sur l’A14 dans le canton de Lucerne a fait un mort et huit blessés ce mercredi. Une camionnette a traversé la glissière centrale et percuté plusieurs véhicules, provoquant la fermeture complète de l’autoroute.

Un mort et huit blessés dans un violent accident sur l'A14

1/5 Une grave collision s'est produite dans le canton de Lucerne. Une personne a perdu la vie dans un accident sur l'A14. Photo: Police de Lucerne

Daniel Macher , Janine Enderli et Natalie Zumkeller

Un grave accident s'est produit ce mercredi 3 septembre vers 13h40 sur l'A14 près d'Ebikon, dans le canton de Lucerne. Une personne a perdu la vie dans l'accident et huit autres ont été blessées, a indiqué la police cantonale dans un communiqué de presse. Le tronçon d'autoroute a été complètement fermé, comme l'a confirmé la police cantonale lucernoise à Blick.

D'après elle, une camionnette circulait sur l'autoroute A14 en direction de Lucerne. Entre l'entrée de Buchrain et le tunnel de Rathausen, le véhicule s'est déporté sur la droite pour des raisons encore inconnues et a percuté la glissière de sécurité située à droite. Par la suite, la camionnette a été déviée et a percuté de plein fouet la glissière de sécurité centrale avant de la traverser et de faire un tonneau.

La camionnette est alors entrée en collision avec plusieurs véhicules arrivant en sens inverse. Au total, trois voitures et un train de remorques ont été impliqués. Une personne a été mortellement blessée. Huit autres personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital.

«La ville est complètement à l'arrêt»

Des photos prises par un lecteur-reporter montrent la scène de l'accident. Sur celles-ci, on voit que que la glissière de sécurité centrale a été déchirée sur plusieurs mètres. Les forces d'intervention du service de secours et les pompiers sont sur place. Actuellement, la circulation est bloquée sur environ deux kilomètres sur l'A14.

Un lecteur-reporter se trouve actuellement sur le chemin du retour du travail et rapporte les importants retards causés par l'accident. «Toute la ville et l'ensemble de la région sont complètement à l'arrêt», explique le lecteur. Il travaille à proximité de l'hôpital cantonal de Lucerne et a vécu la situation de près.

L'autoroute A14 restera vraisemblablement fermée pendant encore plusieurs heures en direction de Zoug entre l'embranchement Rotsee et Buchrain.