DE
FR

La glissière de sécurité arrachée
Un mort et huit blessés dans un violent accident sur l'A14

Un grave accident sur l’A14 dans le canton de Lucerne a fait un mort et huit blessés ce mercredi. Une camionnette a traversé la glissière centrale et percuté plusieurs véhicules, provoquant la fermeture complète de l’autoroute.
Publié: 20:52 heures
Partager
Écouter
1/5
Une grave collision s'est produite dans le canton de Lucerne. Une personne a perdu la vie dans un accident sur l'A14.
Photo: Police de Lucerne
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Daniel Macher, Janine Enderli et Natalie Zumkeller

Un grave accident s'est produit ce mercredi 3 septembre vers 13h40 sur l'A14 près d'Ebikon, dans le canton de Lucerne. Une personne a perdu la vie dans l'accident et huit autres ont été blessées, a indiqué la police cantonale dans un communiqué de presse. Le tronçon d'autoroute a été complètement fermé, comme l'a confirmé la police cantonale lucernoise à Blick.

D'après elle, une camionnette circulait sur l'autoroute A14 en direction de Lucerne. Entre l'entrée de Buchrain et le tunnel de Rathausen, le véhicule s'est déporté sur la droite pour des raisons encore inconnues et a percuté la glissière de sécurité située à droite. Par la suite, la camionnette a été déviée et a percuté de plein fouet la glissière de sécurité centrale avant de la traverser et de faire un tonneau.

La camionnette est alors entrée en collision avec plusieurs véhicules arrivant en sens inverse. Au total, trois voitures et un train de remorques ont été impliqués. Une personne a été mortellement blessée. Huit autres personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital.

«La ville est complètement à l'arrêt»

Des photos prises par un lecteur-reporter montrent la scène de l'accident. Sur celles-ci, on voit que que la glissière de sécurité centrale a été déchirée sur plusieurs mètres. Les forces d'intervention du service de secours et les pompiers sont sur place. Actuellement, la circulation est bloquée sur environ deux kilomètres sur l'A14.

A lire aussi
Une cycliste gravement blessée à la tête après une chute à Carouge
Témoins recherchés
Une cycliste gravement blessée à la tête après une chute à Carouge
Un motard décède après un accident à Tramelan
Une enquête est ouverte
Un motard décède après un accident à Tramelan

Un lecteur-reporter se trouve actuellement sur le chemin du retour du travail et rapporte les importants retards causés par l'accident. «Toute la ville et l'ensemble de la région sont complètement à l'arrêt», explique le lecteur. Il travaille à proximité de l'hôpital cantonal de Lucerne et a vécu la situation de près.

L'autoroute A14 restera vraisemblablement fermée pendant encore plusieurs heures en direction de Zoug entre l'embranchement Rotsee et Buchrain.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus