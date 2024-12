1/6 Noël ne ne ressemblera probablement pas à cette photo, affirme Michael Eichmann de Meteo News. Photo: imago/Jan Eifert

Christina Benz

Alors que beaucoup de Suisses espèrent voir le retour d'un Noël blanc, l'examen de la situation météorologique montre que les chances d'y parvenir sont faibles. Le météorologue Michael Eichmann de MeteoNews se risque à une première estimation pour Noël.

Mais avant de faire des prévisions pour les fêtes de fin d'année, voici d'abord un bref aperçu de la semaine à venir: le Plateau est actuellement noyée sous une épaisse soupe de brouillard. «Le brouillard est élevé, c'est pourquoi il fait gris en plaine», explique Michael Eichmann. Les températures oscillent entre 1 et 3 degrés, mais elles paraissent nettement plus froides en raison de la bise qui va souffler encore jusqu'à mercredi: «Les températures sont plutôt négatives au niveau du ressenti.»

Les chances de soleil augmenteront à la fin de la semaine

Pour trouver du soleil et de la neige, il faudra prendre de la hauteur: «La limite du stratus variera entre 1300 et 1800 mètres. Au-dessus, on trouvera un ciel bleu avec un soleil radieux.» En plaine, en revanche, la neige n'est pas au rendez-vous et le temps anticyclonique tiendra à distance l'atmosphère humide de l'hiver.

«Un week-end prolongé s'impose. Jeudi et vendredi seront des journées parfaites pour skier. L'isotherme du zéro degré se situera à 2000 mètres et les températures seront douces», prévoit le météorologue. Vendredi, les chances d'avoir un peu de soleil en plaine augmenteront également.

Où pourra-t-on trouver de l'or blanc ce week-end?

Le week-end, il faudra s'attendre à un changement de temps. Un front pluvieux fera son apparition et la limite des chutes de neige s'abaissera nettement. «Quelques précipitations sont attendues en montagne, à l'ouest ainsi que dans les Préalpes», explique le météorologue.

Ceux qui se réjouissaient déjà de cette nouvelle seront toutefois déçus: il ne faudra toujours pas compter sur de la neige en plaine, car des flocons ne seront attendus qu'à partir de 700 à 900 mètres environ et en faible quantité. «Ceux qui cherchent de la neige devront se rendre dans les Alpes ou les Préalpes.» Mais dès le début de la semaine prochaine, l'anticyclone s'imposera à nouveau et chassera tout espoir de neige pour l'instant.

«On dirait que ça sera plus vert que blanc»

Et maintenant place à la grande question: quelles sont les chances d'avoir un Noël blanc? Michael Eichmann donne un pronostic prudent: «Cela ressemblera plus à un Noël vert qu'à un Noël blanc.»

Les modèles météorologiques indiquent une tendance à la hausse des températures la semaine prochaine. «D'ici mardi, l'isotherme du zéro degré montera même jusqu'à 3000 mètres», explique l'expert en météorologie. Bien que les prévisions soient encore difficiles à ce stade, il se risque à une première évaluation: «Il ne semble pas qu'une situation météorologique durablement froide s'installera à Noël.»

«Ces dernières années, la neige a été rare à Noël, et cette année ne semble pas faire exception.» 2024 sera même probablement l'année la plus chaude de l'histoire. Néanmoins, selon Michael Eichmann, la neige n'est pas complètement exclue: «L'espoir subsiste».