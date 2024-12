Une série de dépressions frappe la Suisse en cette fin de semaine. Après un premier front froid vendredi, une nouvelle dépression nommée «Darragh» apportera des précipitations et des vents forts samedi, avec de la neige en montagne jusqu'à 40 cm localement.

Météo Suisse appelle à la prudence en raison de chute de neige importante en montagne ce week-end. Photo: keystone-sda.ch

La Suisse se prépare à affronter une série de dépressions atmosphériques ce week-end, selon Météo Suisse. La première a déjà frappé vendredi, apportant des vents violents et de la neige en altitude.

Cette dépression, arrivée tout droit des îles Britanniques, a traversé la mer du Nord vers l’Allemagne vendredi. Son front froid a balayé le pays d’ouest en est, provoquant des rafales de vents et un abaissement de la limite des chutes de neige à 1200 mètres.

Jusqu’à 40 cm de neige!

Le répit sera de courte durée. Dès samedi, une nouvelle dépression baptisée «Darragh» frappera la Suisse. Elle se forme actuellement sur l’Atlantique Nord et se dirige rapidement vers l’Europe, poussée par un puissant courant-jet.

Photo: Météo Suisse

Son front chaud a atteint la Suisse dans la nuit de vendredi à samedi, suivi du front froid à partir de samedi midi. Ce dernier apportera des précipitations importantes, avec 15 à 30 cm de neige fraîche au-dessus de 2000 mètres, voire jusqu’à 40 cm localement dans le Bas-Valais et les Alpes vaudoises.

Les vents d’ouest vont encore se renforcer, avec des rafales prévues entre 50 et 60 km/h en plaine et 80 à 100 km/h en montagne. La limite pluie-neige oscillera entre 800 et 1600 mètres d’altitude.

Photo: Météo Suisse

Un temps agité

Ce temps agité illustre bien le dynamisme actuel de l’atmosphère. Les dépressions se succèdent à un rythme soutenu, ne laissant que peu de répit entre deux épisodes perturbés.

Les autorités appellent à la prudence, notamment en montagne où les conditions peuvent rapidement devenir dangereuses. Il est recommandé de bien s’informer avant tout déplacement et de suivre les consignes de sécurité.