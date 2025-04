Une région suisse figure dans le top 3 des destinations européennes les plus excitantes selon la BBC. Moins connue que Gstaad ou Verbier, elle séduit par son authenticité, ses pistes et son potentiel quatre saisons.

1/6 Andermatt a fait craquer la BBC, ce qui la propulse dans le top 3 des destinations européennes les plus «excitantes».

Solène Monney Journaliste Blick

On l’oublie parfois, tant on a grandi avec ses montagnes, ses lacs et ses vallées: la Suisse est un véritable bijou touristique. Et quand c’est la BBC qui le rappelle, on tend un peu plus l’oreille. Dans un article publié mercredi 9 avril, le média britannique met à l’honneur une région alpine helvétique en la classant parmi les destinations les plus excitantes d’Europe.

Par «excitant», la BBC entend des coins moins courus, loin des foules, des files d’attente interminables et des accrochages avec les locaux. Bref, des endroits encore préservés. Alors, oubliez Rome, Barcelone, Londres ou même Gstaad. C’est la région Andermatt–Sedrun–Disentis, à cheval entre Uri et les Grisons, qui décroche la troisième place de ce classement, juste derrière la côte de l’Alentejo (Portugal) et les Pouilles (Italie).

Alternative aux stations bling-bling

La BBC n’y va pas par quatre chemins: exit Verbier, Chamonix et autres stations huppées. Place à Andermatt-Sedrun-Disentis, trois domaines interconnectés offrant 180 km de pistes de ski. Et ce n’est qu’un début. Le média se montre enthousiaste quant à l’avenir du site. Mike Goar, directeur des opérations montagne pour Vail Resorts, annonce 110 millions de francs suisses d’investissements cette année pour moderniser et enrichir les infrastructures.

Pas fan de ski? Pas de souci. La région, qui conserve une authenticité de village alpin, regorge d’activités toute l’année. Le mythique Glacier Express permet de traverser les Alpes en mode détente. Aux beaux jours, les idées ne manquent pas: une randonnée jusqu’au Lago di Tom, côté tessinois, ou encore une aventure à vélo à travers les Alpes uranaises. Bref, que vous soyez amateur de poudreuse, de panoramas ou de calme loin des sentiers battus, Andermatt-Sedrun-Disentis a tout pour plaire. Et même la BBC le dit.

Et ailleurs en Europe?

Sur les autres marches du podium, on retrouve des destinations bien connues, mais proposées sous un angle plus calme. La Côte d’Azur, avec le Cap d’Antibes, ses plages dorées et ses falaises spectaculaires, décroche la 4e place. Paris, malgré son image touristique, s’impose en 7e position. La BBC propose malicieusement de profiter du calme après JO de la capitale française pour éviter la foule.

La sélection met aussi à l’honneur des destinations moins attendues: la Slovénie, pour ses paysages époustouflants et sa richesse culturelle, le Péloponnèse grec, loin des îles bondées, ou encore la côte ouest suédoise, réputée pour son air pur, ses paysages préservés et ses valeurs progressistes. Enfin, l’Albanie clôt le classement, saluée pour son littoral encore sauvage et sa scène gastronomique et viticole en pleine effervescence.

Comme quoi, pas besoin d’aller bien loin pour vivre une aventure inoubliable. Parfois, les plus belles découvertes se trouvent à quelques kilomètres. Et pour cela, la Suisse n'est pas à plaindre.