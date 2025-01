Expedia a livré à Blick les meilleurs conseils pour économiser lors de l'achat de billet d'avion en Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Solène Monney Journaliste Blick

Réserver ses billets d’avion relève souvent du casse-tête. Pour payer moins cher, beaucoup adoptent des stratégies comme réserver très tôt ou acheter leurs billets un mardi soir. Mais tout cela n’est qu’un mythe!

Le site de réservation de voyage a révélé à Blick les meilleures tactiques pour réserver un vol en Suisse en 2025. Ces recommandations sont basées sur une étude analysant les données de ventes de billets d’avion issues de l’Airlines Reporting Corporation (ARC) et de l’OAG. Voici les conseils essentiels pour voyager sans exploser son budget:

1 Quand réserver?

Pendant longtemps, la croyance selon laquelle réserver ses billets d'avion très tôt permet d'obtenir les meilleurs prix a perduré. Eh bien que nenni! «Réserver son vol trop en avance peut coûter très cher aux voyageurs», souligne l'étude Expedia. En Suisse, les prix atteignent leur pic entre 173 et 180 jours avant le départ.

L’agence de voyage en ligne recommande plutôt d’acheter ses billets entre 35 et 48 jours avant le départ. Cette stratégie permettrait d’économiser jusqu’à 21% par rapport aux tarifs les plus élevés.

2 Quel jour réserver?

Exit le mythe qu'il faudrait réserver le mardi. Le jour le plus propice si vous voulez faire de bonnes affaires est le dimanche. Ce jour-là, votre billet d'avion sera en moyenne 12% moins cher que le jeudi, pire jour pour réserver.

3 Quel jour partir?

On pourrait penser que voyager en début de semaine est plus économique. Pourtant, l’étude montre que les jours les moins chers pour prendre l’avion sont le jeudi et le vendredi. En optant pour ces jours-là, vous pourriez payer jusqu’à 14% de moins par rapport au dimanche, le jour le plus onéreux.

En bref

En résumé, pour maximiser vos économies, réservez un dimanche, entre 35 et 48 jours avant votre départ, et privilégiez un vol le jeudi ou le vendredi. A éviter absolument: réserver trop tôt, un jeudi, pour un départ un dimanche.

Et pour une alternative plus écologique, pourquoi ne pas voyager en Suisse? Les Grisons, classés parmi les régions les plus accueillantes au monde, offrent une destination idéale sans prendre l’avion.