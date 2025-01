1/6 La station de ski huppée de Saint-Moritz est appréciée par les amateurs de ski. Les Grisons se trouvent en cinquième position des régions les plus accueillantes au monde. Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Quand on pense à la Suisse, on évoque souvent ses montagnes majestueuses, ses lacs d'un bleu unique ou encore sa nature luxuriante, mais rarement son hospitalité. Et pourtant! Le site de réservation en ligne Booking a décerné lundi 27 janvier ses Traveller Review Awards 2025, plaçant une région suisse dans le Top 10 des plus accueillantes de la planète.

Cette distinction récompense les prestataires offrant une hospitalité et un service d’exception dans 220 pays, sur la base de plus de 240 millions d’avis d’utilisateurs. Les destinations les mieux classées se démarquent par la proportion élevée d’hébergements ayant obtenu une récompense.

Roulement de tambour… Les Grisons décrochent la cinquième place, se distinguant par ses panoramas époustouflants et ses villages pleins de charme. Alors que vous suiviez le célèbre Forum économique mondial à Davos, ou que vous alliez skier à Saint-Moritz ou simplement visiter les maisons traditionnelles de l'Engadine, vous pouvez vous attendre à un des meilleurs accueils au monde dans ce canton aux confins de la Suisse.

La médaille d'or

Juste devant les Grisons, on retrouve la province de Misiones, en Argentine, célèbre pour ses magnifiques chutes d'Iguazú. En troisième position, l’archipel portugais de Madère séduit avec ses paysages grandioses, ses eaux cristallines et son célèbre vin. Sans oublier Cristiano Ronaldo, né dans cette région, où il est vénéré comme une véritable icône.

La médaille d’argent revient à la région de Kakheti, en Géorgie, reconnue pour ses vignobles, ses monastères ancestraux et ses panoramas enchanteurs. Mais c’est en Croatie que l'on trouve la région la plus accueillante au monde: Osijek-Baranja. Ce comitat brille par son patrimoine exceptionnel, avec notamment la forteresse baroque de la Tvrda et le parc naturel de Kopacki Rit, une zone humide parmi les plus préservées d'Europe.

Alors, en manque d’idées pour vos prochaines vacances? Ce classement des régions les plus accueillantes au monde pourrait être une belle source d'inspiration. Entre paysages époustouflants et hospitalité de premier ordre, vous serez comblé. Et parfois, pas besoin d’aller bien loin pour trouver l’exceptionnel: il se trouve peut-être à quelques kilomètres, dans votre propre pays.