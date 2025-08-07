Publié: il y a 57 minutes

C'est une scène bien étrange qui s'est déroulée au dessus du lac des Quatre-Cantons: un hélicoptère Super Puma a transporté une voiture grâce à un câble. Mais pourquoi un tel moyen de transport?

Un hélicoptère dépose une voiture au bord du lac Quatre-Cantons

«Nous avons entendu des cris de joie»

1/4 Mercredi soir, à Vitznau (LU), une voiture a été livrée par hélicoptère au Park Hotel. Photo: Lecteur-reporter

Marian Nadler

Mercredi soir vers 20 heures, un hélicoptère Super Puma a survolé le lac des Quatre-Cantons près de la commune de Vitznau, dans le canton de Lucerne. Et comme si cela n'était pas assez insolite, une voiture était accrochée à l'hélicoptère par un câble.

Marco G.* habite juste à côté du Park Hotel Vitznau. «Je n'avais encore jamais vu une voiture voler ainsi dans les airs», dit-il à Blick. Il a immortalisé cette curieuse vision avec son téléphone portable. «Lorsque la voiture a été déposée, nous avons entendu des applaudissements et des cris de joie».

«Un partie du parking était fermée»

Marco ne connaît pas le contexte exact de ce curieux transport. «Peut-être la voiture a-t-elle été livrée à l'occasion d'une fête d'anniversaire ou d'un événement d'entreprise?», se demande-t-il. Mercredi matin déjà, il était passé près du parking du Park Hotel. «J'ai remarqué qu'une partie du parking était fermée.» De loin, il n'a pas pu voir de quel type de voiture il s'agissait.

En vérité, la commune de Vitznau avait annoncé ce vol spécial sur son site Internet, d'après le média en ligne Zentralplus. Une fiche d'information confirme que ce transport insolite a été commandé par le Park Hotel Vitznau et effectué par Heliswiss. Un Super Puma peut soulever jusqu'à 4,5 tonnes. Mais pourquoi tout ce travail?

Il s'agissait apparemment d'une «manifestation privée pour laquelle le Park Hotel Vitznau n'a servi que de scène. L'hôtel n'a pas organisé cette action pour ses clients», explique l'hôtel à la demande de Blick. L'hôtel refuse de donner plus d'informations.

*Nom connu